«Никого не боюсь»: Порошенко рассказал о тюрьме

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью украинскому «Пятому каналу» выразил уверенность, что новым властям в стране не удастся посадить его в тюрьму.

«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого. Ничего у них не получится», — заявил Порошенко.

Бывший президент Украины назвал действующую власть «мальчиками». Он отметил, что многие люди долгие годы хотели отправить его за решетку, однако ни у кого это не вышло. Более того, политик заявил, что решения судов не в его пользу станет ударом по украинскому государству и его руководству.

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Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере выразил мнение, что Порошенко не удастся посадить.

«Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счет», — написал парламентарий. По его словам, по этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили.

Украинские эксперты также полагают, что у Порошенко могут быть гарантии лидеров Запада, что он останется на свободе. Недавно экс-президент Польши Александр Квасьневский сказал, что в случае преследования Порошенко пострадает имидж самой Украины.

«Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — предостерег он Владимира Зеленского в интервью «Би-би-си».

Квасьневский заявил, что в вопросе возможных преступлений Порошенко не может быть «политических решений». Если Зеленский будет предпринимать какие-то шаги для «реванша», то пострадает, в первую очередь, его публичный образ.

Несколько дней назад Порошенко у очередной раз проигнорировал вызов в государственное бюро расследований для дачи показаний. В связи с этим ему будет направлена повестка повторно. Следующими датами допросов значатся 27 сентября и 3 октября. Речь идет о деле возможного вмешательства Порошенко в работу судебного корпуса страны.

В настоящее время фамилия Порошенко значится в 13 уголовных делах, однако от уголовного преследования его пока спасает иммунитет, который будет действовать до 1 января 2020 года.

Кроме дела о вмешательстве в судебную систему, экс-президент Украины проходит свидетелем в расследовании об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при заключении сделки по продаже судоремонтного предприятия ВПК «Кузня на Рыбальском».

Порошенко вызывали на допрос еще в его бытность главой государства. Следователей интересовала гибель людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Тогда президент Украины отказался подписывать протокол допроса.

Есть у Порошенко и недоброжелатели в США. В середине августа американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин обвинил экс-президентa Укрaины в выводе из страны по меньшей мере $8 млрд. Как заявил бизнесмен, по его сведениям, только через предприятие «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн.

Единственным высокопоставленным государственным деятелем, который был подвергнут уголовному преследованию на Украине, стала бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Она была приговорена к тюремному заключению по обвинению в коррупции в 2011 году, но освобождена сторонниками «майдана» в 2014-м. В США отбывал срок арестованный там за коррупционные преступления экс-премьер Украины Павел Лазаренко. Отсидев девять лет, он вышел на свободу в 2012 году и проживает в настоящее время в Соединенных Штатах.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» политолог и историк Андрей Окара,

отсутствие преследования уходящей власти давно стало традицией Украины, и Зеленский вряд ли нарушит ее.

«Самое плохое, что может сделать новая власть, — это уголовное преследование Порошенко. Это будет контрпродуктивно, учитывая, что Порошенко личный враг Кремля», — говорил Окара.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отмечал, что факт того, что Порошенко игнорирует вызовы на допрос, говорит о том, что экс-президент не относится к этому процессу серьезно.

Преследование бывших руководителей государств не редкость. В апреле 2018 года тюремный срок — 24 года — за растрату получила экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Ее предшественник Ли Мен Бак также сидит в тюрьме по обвинению в коррупции. Он был приговорен к 15 годам заключения.

В июне 2017 года, отсидев два года в тюрьме за коррупционные преступления, на свободу вышел экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. В марте 2018 года после освобождения он в одном из интервью даже давал совет, как избежать тюрьмы нынешнему премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. «Я бы сказал ему: Биби, подай в отставку, найди для этого достойную возможность. А потом беги, исчезни», — говорил он. Самому Нетаньяху генпрокурор страны может предъявить обвинения в коррупции.