Путин: «слюнтяй» не может возглавлять государство

«Слюнтяй» не может быть лидером страны, в которой живут достойные граждане. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана, передает РИА «Новости».

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — подчеркнул российский лидер.

В четверг, 12 сентября, президент России приехал в дагестанское село Ботлих, где встретился с ополченцами. Они в августе-сентябре 1999 года воевали против террористов.

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Российский лидер прилетел в Ботлих на вертолете, приземлившись на территории военной базы Горной мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Оттуда Путин отправился к мемориалу ботлихцам, погибшим в Великой Отечественной и Афганской войнах, а также в ходе боев 99-го года.

Впервые Путин приехал в Ботлих еще будучи премьер-министром России — в 1999 году. Тогда он предложил отложить на будущее тост за войну с террористическим подпольем «до победного конца».

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно», — заявил Путин, предложив отложить рюмку.

Во второй раз президент Путин прибыл в Ботлих в 2008 году. Тогда его сопровождали президент республики Муху Алиев, директор ФСБ Николай Патрушев, министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова, директор «Газпрома» Алексей Миллер, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, министр образования Андрей Фурсенко.

После совещания по проблемам Дагестана Путин поручил «Газпрому» поскорее газифицировать Ботлихский и Цумадинский районы республики. Спустя полтора часа президентский вертолет покинул Ботлих. О визите Владимира Путина в Ботлих и Махачкалу никому не было известно.

Приехать в это село Путин пообещал еще во время июньской «прямой линии». Тогда один из жителей дагестанского села попросил президента приравнять ополченцев, боровшихся с террористами, к участникам боевых действий.

В этот раз Путин заявил, что о событиях двадцатилетней давности забывать нельзя. После этого он выпил отложенную в 1999 году рюмку водки.

В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев – теперь они будут получать материальные льготы. В первую очередь льготниками становятся те, кто получил ранения в боях с террористами.

Президент в ходе «прямой линии» заявил, что на всю жизнь запомнил события, которые разворачивались в Ботлихе в 1999 году, передает ФАН. Он также вновь выразил благодарность жителям Дагестана, которые смело встали на защиту республики и помогли сохранить территориальную целостность РФ.

«Помню, когда главы поселений пришли к военным и спрашивают, почему не бьете по боевикам? Военные сказали, что ваши дома жалко, поколениями строились. Им ответили: не жалко, бейте. Это произвело на меня большое впечатление. Это происходило не только в Ботлихе, но и в других районах, где жители просто не пропустили боевиков - очень хорошо подготовленных», — добавил Путин.

7 августа 1999 года несколько сотен чеченских боевиков-исламистов, возглавляемые полевыми командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом, вторглись на территорию Дагестана. Бои продолжались до середины сентября, когда террористов удалось отбросить за пределы республики. После этих событий началась Вторая чеченская война.

«Мы без раздумий объединились против террористов. Все понимали, что, если не остановим эту вакханалию у себя, она распространится на всю Россию», — заявил лидер из отрядов самообороны Хайбула Хайбулаев.

После победы над ваххабитами ополченцы получили награды: 106 из них удостоены ордена Мужества, 42 — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 16 — медали «За отвагу», сотни человек получили республиканские награды. Восемь ополченцев стали Героями России.