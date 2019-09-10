Охота на ведьм: в Болгарии задержали лидера движения «Русофилы»

Болгарская прокуратура подозревает председателя Национального движения «Русофилы» Николая Малинова в шпионаже, заявил глава прокуратуры Сотир Цацаров.

«На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже продолжается.

Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внешней политике и не только в интересах общества «Двуглавый орел» и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ», — приводит ТАСС слова генпрокурора Болгарии. Максимальное наказание за шпионаж в стране составляет 15 лет лишения свободы.

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Цацаров добавил, что Малинов был освобожден из-под ареста под залог в 50 тыс. левов (более $28 тыс.) и подписку о невыезде. При этом, по словам главы республиканской прокуратуры, бывшему директору Российского института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову запрещен въезд на территорию Болгарии в течение 10 лет. Такие ограничительные меры ввело Государственное агентство национальной безопасности.

Тем временем заместитель генпрокурора страны Иван Гешев отметил, что действия Малинова, направленные на обеспечение деятельности неправительственных организаций, создание интернет-сайтов и собственного телевизионного канала, могли быть использованы для политического давления, передает агентство.

«Его целью было влияние на политическую жизнь «не явно, а тайным способом», — уверен Гешев.

Кроме того, Малинова обвинили в том, что он собирался влиять на социальную и политическую жизнь «через приобретение доходной отрасли Болгарии». Ранее Малинов, по информации издания, собирался купить болгарского оператора связи на средства российского банка.

Между тем, как передает радиостанция «Эхо Москвы», председатель «Русофилов» не выходил на связь более суток, что, по предположению болгарской редакции «Радио Свобода», могло быть связано с допросами. Помимо Малинова был также задержан и один из секретарей движения Юрий Борисов. По словам его жены Доры Чичковой, ее супруга уже задерживали 10 августа, после чего отпустили. Она сообщила Болгарскому национальному радио, что в их доме был проведен обыск, в ходе которого правоохранители изъяли компьютер, телефон, папку с вырезками из интервью и статьями о «Русофилах», а также книгу Малинова.

Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пообещал разобраться в происходящем в Болгарии. Кроме того, он отметил, что Совфеде будут защищать задержанных по всем линиям — дипломатической, общественно-политической «и, если будет уместно, юридической». В своем посте в фейсбуке он также подчеркнул, что Россия окажет поддержку тем, кто выступает за налаживание отношений между Софией и Москвой.

«Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в «шпионаже» в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией», — обратил внимание сенатор, добавив, что лично знает многих из задержанных, с которыми они «сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму».

Неправительственная организация «Русофилы» появилась в 2003 году. За время работы ее председатель получил несколько наград от главы России Владимира Путина. В частности, в 2019 году Малинов был удостоен ордена Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

Тем временем бывший директор Национальной службы безопасности и председатель партии «Демократы за сильную Болгарию» (ДСБ) Атанас Атанасов заявил в комментарии «Российской газете», что задержания и допросы членов движения «Русофилы» связаны с предвыборными маневрами болгарского премьера Бойко Борисова и заместителя генерального прокурора Ивана Гешева.

Они, по словам собеседника издания, боятся поражения на местных выборах и обвинений в злоупотреблении властью. «Это элементарная акция по предотвращению оттока избирателей из правого спектра, который в последнее время подвергается сильной эрозии», — отметил Атанасов, добавив, что Борисову и Гешеву для манипулирования общественным мнением пришлось обратиться к антироссийской теме.