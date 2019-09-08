Усилить давление: МИД Украины недоволен выборами в Крыму

Давление на Россию должно быть усилено из-за проведения местных выборов в Крыму. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины, говорится на официальном сайте ведомства.

Украинские дипломаты призвали иностранные государства не допускать и не поощрять контактов с российской «оккупационной администрацией» в Крыму. Кроме того, МИД Украины призвал «усилить усилия» по возвращению полуострова.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными», — подчеркивается в заявлении. В украинском МИДе отметили, что любые шаги по нормализации отношений с РФ и выстраиванию диалога «утверждают государство-оккупанта в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям».

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В воскресенье, 8 сентября, в Крыму проходят выборы в Государственный совет республики. Система выборов – смешанная. Две трети депутатов, 50 человек, избираются по партийным спискам. Еще 25 парламентариев выберут в одномандатных округах, передает ФАН.

Протест украинского внешнеполитического ведомства не имеет значения для выборов в Крыму. Об этом заявил председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев. По его словам, выборы на полуострове, как и во всей России, проходят в единый день голосования.

«Какие-либо комментарии различных ведомств других государств принципиально не имеют никакого значения для проведения выборов», — подчеркнул Малышев.

Он также отметил, что голосование в Крыму проходит спокойно.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации на правах субъектов после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Украина и страны Запада результаты крымского референдума признавать отказываются. Кроме того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне ДНР и ЛНР, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать это не могут. Москва же отвергает обвинения в агрессии.

МИД Украины уже не в первый раз заявляет о непризнании российских выборов в Крыму. Весной 2018 года, когда россияне выбирали президента страны, украинское министерство направило российскому МИДу ноту протеста в связи с выборами. Об этом написал глава украинского ведомства Павел Климкин в своем твиттере.

По его словам, украинский МИД выразил протест против выборов президента России в Крыму, а также предостерег «от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса».

Климкин также сообщил, «не может быть никаких выборов» в диппредставительствах России на территории Украины без выполнения условий Киева.

«Будем работать над тем, чтобы все вовлеченные к выборам президента России на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции», — написал Климкин.

Впоследствии МИД Украины неоднократно направлял российским дипломатам ноты протеста в связи с визитами первых лиц РФ на территорию Крыма. В марте 2019 года Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту протеста, в которой выражается возмущение украинской власти визитом президента России Владимира Путина в Крым на празднование пятилетия вхождения полуострова в состав РФ.

В июле украинское ведомство выразило протест в связи с поездкой в Крым премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева. Однако тогда российский МИД также вернул бумагу Киеву без рассмотрения.

«Это не первая нота протеста. Они просто не хотят считаться с реальностью, не хотят признавать Крым частью России. [Не надо] обращать внимание на их подобные действия и в очередной раз повторять, что Крым – это часть России и имеет полноправное суверенное право принимать у себя любые делегации. Они это не слышат», — заявлял по поводу очередной ноты протеста член Совета Федерации Сергей Цеков, передает НСН.