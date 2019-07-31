Россия не виновата: Трамп объявил о завершении охоты на ведьм

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал решение Федерального суда в южном округе Нью-Йорка отклонить иск Национального комитета Демократической парти (DNC) по поводу «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году. В своем твиттере президент заявил, что это крайне важное событие.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. <...> Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!» — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что судья признал иск DNC «полностью оторванным» от фактов, а доказательства, представленные в суд, — не имеющими ценности или юридического веса.

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Трамп не раз называл «охотой на ведьм» расследование предполагаемого «вмешательства» России в ход президентских выборов 2016 года. По мнению американского лидера-республиканца, инициированное демократами расследование, — «одна из самых темных» страниц в истории Америки.

В конце апреля 2018 года DNC подал иск против Российской Федерации, Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), президента и вице-президента Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых, сайта WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына — Дональда Трампа-младшего, экс-главы избирательного штаба Республиканской партии Пола Манафорта, его бизнес-партнера Дика Гейтса и экс-советника Трампа по предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса.

Согласно заявлению демократов, помощники Трампа якобы сотрудничали с российскими властями и WikiLeaks, стремясь подорвать избирательную кампанию Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США от Демократической партии. Для этого

хакеры якобы взломали компьютеры DNC, похитили информацию и опубликовали ее, благодаря чему Трамп и победил на выборах.

Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами спецпрокурор не обнаружилось.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное, в целом он провел объективное разбирательство», — подчеркнул Путин.

У самого Роберта Мюллера вызвало возмущение представление ключевых выводов его доклада американской общественности, сделанное генеральным прокурором Уильямом Барром.

«Вы <...> не смогли в полной мере отразить контекст, природу и содержание моего расследования, которые я вел на протяжении нескольких лет подряд», — заявил Мюллер.

Также стало известно, что Роберт Мюллер по телефону потребовал от Уильяма Барра опубликовать выводы доклада полностью, на что генпрокурор согласился — но только после того, как из текста будет удалена «конфиденциальная информация».

В конце июля в американском конгрессе прошли долгожданные слушания бывшего спецпрокурора США Мюллера, передает НСН.

Около семи часов он отвечал на вопросы конгрессменов, которые в основном касались опубликованного им ранее доклада по «российскому делу».

Ничего нового Роберт Мюллер законодателям не сообщил, придерживаясь своей ранее озвученной позиции не выходить за рамки информации, уже представленной в 448-страничном докладе.

Американская пресса встретила итог расследования Мюллера скептически. Ряд СМИ обвинял спецпрокурора в провале расследования и презентации итогов. Как сообщает ФАН со ссылкой на издание New York Post, в расследовании Мюллера нет ни единого факта подтверждения «вмешательства» в американские электоральные процессы со стороны Москвы.