«Не за что краснеть»: Порошенко уехал из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи двумя самолетами покинули Украину. «Страна.ua» со ссылкой на источники в госпогранслужбе пишет, что члены семьи Порошенко отправились в ОАЭ и Германию.

Реклама

По этим сведениям, 28 июля сам Петр Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией и внучкой экс-президента Елизаветой чартерным рейсом вылетели по маршруту Киев — Стамбул, после чего этот же рейс направился в Дубай и далее. Полетел ли куда-либо после Стамбула экс-глава Украины, не уточняется.

Несколькими днями ранее, 23 июля, в Мюнхен из Киева вылетели супруга Петра Порошенко Марина, его дочери Евгения и Александра, а также сын Михаил.

При этом «Украинская правда» пишет — уже со ссылкой на свои источники в госпогранслужбе, что президент и члены его семьи направились отдыхать в Турцию. «Часть членов его семьи выехала с Украины на прошлой неделе. Другая часть и он [Петр Порошенко] выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — цитирует издание своего собеседника.

Также сообщается, что экс-президент написал заявление об отказе от госохраны.

В то же время, «Страна.ua» предполагает, что экс-президент мог отправиться вместе с семьей на отдых на Мальдивы — ранее его отдых на островах вызывал скандал на Украине, когда Порошенко еще занимал пост президента Украины.

Отъезд Порошенко из страны произошел после того, как на Украине в его отношении было возбуждено новое уголовное дело.

Отмечается, что Государственное бюро расследований Украины завело дело из-за вмешательства в судебный процесс и давление на судей. Уточняется, что производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, заявителем выступил находящийся за территорией Украины экс-глава апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

Сам Порошенко незадолго до отъезда в интервью украинским СМИ рассказывал, что не будет прятаться и такими действиями радовать Владимира Путина: экс-лидер Украины подчеркнул, что, если бы он действительно покинул государство и стал скрываться, то сделал бы большой подарок российскому президенту, а он этого не хочет.

«Я ни от кого не собираюсь прятаться», — говорил Порошенко.

На вопрос о политическом преследовании, он ответил, что «ему не за что краснеть». По словам экс-главы, он перестал бояться политических преследований еще в 2014 году на фронте.

Пока неясно, когда Порошенко вернется на родину, однако теоретически это должно произойти осенью — к началу работы Рады нового созыва, так как экс-президент является главой фракции своей партии «Европейская солидарность», четвертой политической силы в стране по итогам прошедших 21 июля досрочных парламентских выборах.

Ранее украинский портал Elise Journal сообщал, что для побега с Украины Порошенко намерен создать общественную организацию в Западной Европе и отбыть за рубеж, в целях предсталять интересы своей организации. «Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе. Сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами», — писали украинские СМИ со ссылкой на источники.

В июне в Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу в течение одного года после парламентских выборов 180 украинским чиновникам, в том числе, естественно, Порошенко и всем главным членам его команды и партии «Европейская солидарность».

«Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», а также судьи Верховного суда и члены ВККС», — говорится в комментарии суда.

Экс-президента ранее уже вызывали в суд для дачи показаний в качестве свидетеля в связи с событиями на площади Независимости замой 2013/14 годов. Всего политик фигурирует в 11 уголовных делах, возбужденных после его ухода из власти.

Говоря о возможностях новых властей преследовать Порошенко, эксперты в один голос говорят, что нельзя не учитывать фактор возможных договоренностей уходящего президента с Западом. По мнению собеседников «Газеты.Ru», это может стать «красным флажком» для новой украинской власти.

В числе влиятельных защитников Порошенко называют канцлера Германии Ангелу Меркель, которая не скрывала, что поддерживает Порошенко в пику его конкуренту Зеленскому: «Я не исключаю, что у Порошенко могут быть гарантии в определенных кругах Запада», — говорил ранее «Газете.Ru» политолог Андрей Окара, отмечая, что преследование Порошенко будет расцениваться за границей как политическое.

Отношения Порошенко с президентом США Дональдом Трампом всегда были напряженными, однако собеседники «Газеты.Ru» предполагают, что в Вашингтоне будут не в восторге от преследования бывшего украинского лидера со стороны новых властей.

Ни один из прекративших свои полномочия лидеров Украины не был подвергнут уголовному преследованию. Исключение составляет лишь предшественник Порошенко Виктор Янукович, который покинул страну из-за опасений за свою жизнь на фоне событий 2014 года.

Впоследствии его полномочия были прекращены Верховной радой, а украинские правоохранители заочно выдвинули против него обвинения в государственной измене. В январе 2019 года живущий на территории России Янукович был заочно приговорен к 15 годам заключения за то, что в 2014 году направил обращение в адрес российских властей с просьбой ввести войска на Украину.

Пока что самым высоким государственным деятелем, который был подвергнут уголовному преследованию на Украине, стала бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Бывший премьер была приговорена к тюремному заключению по обвинению в коррупции в 2011 году, но была освобождена сторонниками «майдана» в 2014-м.