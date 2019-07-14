«Это невыгодно»: в Раде требуют снять блокаду Крыма

Украина только потеряла от попыток организации блокады Донбасса и российского региона Крым, поэтому Киеву надо пересмотреть свою внешнюю политику, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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По словам нардепа, снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с Крымского полуострова, а также с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет первым шагом к мирному урегулированию.

«Люди всегда рассуждают, где им выгодно. Сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно», — указал парламентарий.

Неделей ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности снятия экономической блокады с Донбасса. Такое заявление он сделал в ходе 21-го саммита «Украина — ЕС».

По его словам, это возможно в том случае, если предприятия, расположенные на территориях ДНР и ЛНР, вернутся под контроль Киева. Он также добавил, что власти Украины хотят установить мир в Донбассе и это реально только дипломатическим путем.

«Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину», — подчеркнул Зеленский.

За три дня до этого президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что

нельзя требовать от России выполнения той части минских соглашений, которые не имеют отношения к Москве.

«Минские соглашения требуют, например, полной отмены, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента [Украины Петра] Порошенко об этой блокаде», — сказал Путин, отметив, что этот документ «прямо противоречит» соглашению об урегулировании конфликта в Донбассе.

«Почему вы никогда не спрашиваете наших украинских партнеров: когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?» — задался вопросом президент России.

В начале нынешнего месяца стало известно, что на Украине задумались о снятии транспортной блокады с Донбасса. Это предусмотрено стратегией «Укрзализныци» до 2023 года. Об этом пишет Liga.net. Документ 12 июня был одобрен украинским правительством, но еще не опубликован.

Отмечается, что в случае снятия транспортной блокады в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов — 15%. При этом к 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.

На данный момент отсутствие возможности возить уголь с Донбасса приводит к увеличению издержек для Украины, поскольку приходится замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок.

Совокупный убыток «Укрзализныци» по итогам прошлого года составил 500,92 млн гривен, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году – 77,24 млн гривен. Основная доля прибыли, порядка 90%, приходится на грузоперевозки.

На территориях ЛНР и ДНР остались 29375 грузовых вагонов, которые ранее принадлежали «Укрзализныце» (около четверти всех ресурсов корпорации).

Это привело к тому, что компания потеряла мощности для перевозок. Как следствие, снизились объемы перевозок.

Вместе с тем, бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса — по его словам, власти Киева рассмотрят такую вероятность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Что касается Крыма, то блокада Северо-Крымского канала со стороны киевских властей создала на самой Украине угрозу экологической катастрофы, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, вода начала затапливать село Раденск Херсонской области — и это только начало.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья — экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — указал политик.

По его словам, вина в происходящем полностью лежит как на местных, так и на республиканских властях, передает ФАН.

«Дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур — земледелия», — пояснил бывший парламентарий.

Он добавил, что до 2014 года дренажная система и насосы работали и выкачивали лишнюю воду. Сейчас же — даже если отремонтировать насосы — воде все равно будет некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован, передает НСН.