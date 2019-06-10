Уволить всех губернаторов: Зеленский меняет кадры

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций и согласовать с правительством страны кандидатуры новых 13 губернаторов, которые находятся пока на стадии обсуждения, сообщают украинские СМИ.

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«На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13», — приводит ФАН слова пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Также стало известно еще об одном потенциальном кадровом решении главы государства — руководителем оборонного департамента администрации президента Украины Зеленский хочет назначить полковника запаса Ивана Апаршина, который является противником каких бы то ни было переговоров Киева с Москвой, а также с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Мы не можем оcтаться один на один с Российской Федерацией, потoму что, тогда не решим эту проблему. И я никoгда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — ранее заявлял он.

Апаршин также высказывал убеждение, что переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой должны проходить в присутствии представителей США и Великобритании. Апаршин также сообщал о желании украинского президента прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.

«Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем.

Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров.

Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», — пояснял военный.

Что касается председателя правительства Украины, то — согласно недавнему опросу — большинство украинцев хотят видеть на этом посту основателя объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

В конце прошлого месяца Зеленский внес в Верховную раду представления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Все три представления Рада отклонила.

Кроме того, Зеленский ввел в состав администрации президента своих помощников и представителей. До этого в структуре АП не было таких должностей, как первый помощник, помощники, представители и представитель президента в парламенте.

Есть у украинской общественности вопросы и к новому пресс-секретарю Зеленского. О назначении Мендель на пост пресс-секретаря президента Украины стало известно в понедельник, 3 июня. СМИ сразу обратили внимание, что она была одним из авторов статьи в The New York Times о похождениях на Украине сына Джо Байдена.

Нелицеприятная статья касалась бизнеса в сфере энергетики сына Байдена — Хантера — на Украине. Как отмечается в материале СNN, The New York Times в мае опубликовала три материала за подписью Мендель, которая работала стрингером издания на Украине.

Ранее

Зеленский выбрал главу службы своей охраны, им стал Максим Донец, который ранее был телохранителем украинского миллиардера Игоря Коломойского.

В указе главы государства говорится, что Донец назначен главой «Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины».

Кадровая политика может привести Зеленского и в суд — заявление на главу государства подал уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко.

«Указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется», — заявил Горковенко.

Он рассказал, что Зеленский издал «указ об отмене указа», но не имел права увольнять его.

«Завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится», — заключил Горковенко.

Кроме того, украинская организация «Общественный люстрационный комитет» заявила, что также подала иск в суд против Зеленского из-за назначения на пост руководителя администрации президента Андрея Богдана.

Организация обратилась к Зеленскому с тем, чтобы он отменил свой указ, так как Богдан внесен в люстрационный список. Иск украинских активистов рассмотрит кассационный суд в составе Верховного суда Украины.

Стоит отметить, что и свое решение распустить Раду Зеленский называет верным, передает НСН.