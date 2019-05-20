«Украина ждет выборов»: Зеленский распускает Раду

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский проведет во вторник, 21 мая, консультации с председателями парламентских фракций Верховной рады по поводу роспуска парламента, рассказал глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Я получил официальное письмо за подписью президента Украины о том, что завтра он приглашает руководителей фракций к себе в 10 часов для обсуждения вопроса роспуска парламента. В сообщении написано, что будут консультации о досрочном прекращении полномочий», — пояснил депутат.

Указ о роспуске Рады должен быть подписан также в ближайшие сутки. После этого на Украине будут проведены досрочные парламентские выборы.

Нардеп, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко отметил, что депутаты идут «на досрочные выборы, потому что этого ожидает общество» и выразил убеждение в том, что перед выборами нужно «отменить мажоритарку как главный источник политической коррупции».

Впрочем, что не все депутаты согласились на скорую сдачу мандата, передает НСН.

«Для досрочного прекращения парламента нет правовых, юридических оснований. Коалиция не существует с прошлой пятницы, и для ее образования является месячный срок. Поэтому, надо читать указ, которые там будут формулировать. Сегодня правовых, легитимных оснований я не вижу», — заявил депутат партии «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко.

В то же время, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев выразил надежду, что Зеленский подпишет указ о роспуске Рады уже 20 мая. По его словам, фракция, лидером которой является бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, давно ожидала такого решения.

«Уже давно надо было распустить парламент,

но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал политик.

Нардеп добавил, что в настоящее время существуют все возможности, чтобы принять на Украине пропорциональное избирательное законодательство с открытыми списками.

В своей речи на инаугурации Зеленский также процитировал 40-го президента США Рональда Рейгана и дал понять, что многим членам правительства тоже может грозить увольнение.

«Позвольте мне сейчас, если вы позволите, процитировать одного американского актера, который стал классным президентом: «Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть наша проблема». Это просто цитата. И я не понимаю, честно говоря, наше правительство, которое только разводит руками и говорит: «Мы ничего не можем сделать». Это неправда. Можете.

Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах»,

— сказал украинский лидер.

После церемонии вступления президента Украины в должность министр энергетики США Рик Перри передал ему послание от его главы Белого дома Дональда Трампа. В письме затрагиваются вопросы будущего сотрудничества глав Украины и США.

«Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом», — сказал американский чиновник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопроса о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет на повестке. Пескову был задан вопрос о том, намечены ли какие-либо контакты на высшем уровне между Москвой и Киевом.

«Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет», — ответил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что

Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран.

Песков отметил, что конфликт на юго-востоке Украины — это внутриукраинская проблема, которую должен решить президент страны на основе Минских договоренностей.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич поделился мнение, что Зеленский, принимая решение о роспуске парламента, надеется, что новый состав депутатов станет опорой для него, и Рада девятого созыва поддержит его политику, передает ФАН.

При этом сенатор подчеркнул, что все это является внутренним делом Украины, и для Москвы в данном контексте важным являются только два вопроса. Во-первых, как роспуск Рады, если он действительно произойдет, скажется и скажется ли вообще на выполнении Киевом минских соглашений. И второй момент — как он повлияет на отношения Украины с Россией.