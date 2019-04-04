Тимошенко рулит: подробности дебатов Зеленского и Порошенко

Бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, проигравшая в первом туре президентских выборов, может быть модератором дебатов между конкурентами за пост главы государства – Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром голосования, назначенного на 21 апреля, сообщили в штабе партии «Батькивщина».

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Весь дискурс относительно возможных дебатов начался после подсчета основной доли бюллетеней для голосования на Украине. Тогда лидер парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) и один из руководителей предвыборного штаба главы государства Артур Герасимов заявил в эфире телевидения страны о готовности Порошенко выступить на дебатах и «профессионально, экспертно и очень глубоко» рассказать о достижениях в стране за последние годы.

В ответ на это Зеленский обратился к Порошенко с обращением, в котором согласился на участие в дебатах при соблюдении ряда условий, выдвинутых его штабом, передает ФАН.

«Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», — заявил Зеленский.

В частности, он потребовал

провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве в присутствии зрителей, выдать права на трансляцию дебатов онлайн всем телеканалам, разрешить присутствовать журналистам любых изданий.

Помимо этого, Зеленский потребовал от Порошенко вместе пройти медицинскую экспертизу, которая должна будет доказать народу страны, что среди них «нет ни алкоголиков, ни наркоманов». Президент Украины принял вызов.

«Правила дебатов прописаны в законе о президенте, почитайте будьте добры. Они могут проводиться на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — указал Порошенко.

В свою очередь, Зеленский предложил назначить независимого арбитра для проведения дебатов — Юлию Тимошенко, чтобы избежать административного давления и провокаций, уточнил шоумен.

«Вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился Зеленский к экс-премьеру страны.

Своеобразный матч «Зеленский – Порошенко» пройдет 19 апреля и станет хедлайнером мировых новостей шоу-бизнеса. Дебаты кандидатов в президенты на стадионе — беспрецедентное мероприятие в мировой политике. Многотысячные спортивные арены используются в некоторых странах для партийных съездов или митингов, но не для дебатов.

Представитель же штаба Порошенко Олег Медведев на пресс-конференции упомянул и более экзотические места для проведения возможной дискуссии двух кандидатов на пост президента Украины.

«Если бы он предложил в Национальном цирке, мы бы пошли в Национальный цирк. Если бы он предложил на какой-то эстраде, мы бы пошли на эстраду»,

— подчеркнул Медведев.

Однако представитель штаба Порошенко добавил, что проведение дебатов на стадионе будет выглядеть немного странным.

Национальный телевещатель Украины же сообщил, что имеет техническую возможность провести дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе, однако такой формат диалога нельзя будет назвать дебатами.

Вещатель напомнил, что согласно положению украинского ЦИК от 2014 года предвыборными дебатами могут называться только дискуссии, которые проводят в студии национального телевещателя.

«Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором уберут эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет — то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты», — рассказали в пресс-службе телеканала UA «Суспильне».

В России происходящее восприняли с некоторым юмором. Телеведущая Ольга Скабеева предложила стать ведущей дебатов Зеленского и Порошенко.

«Объективность и беспристрастность я гарантирую», — написала Скабеева.

Она добавила, что готова пройти ускоренный курс украинского языка, а свой гонорар за работу обещает передать МВФ для погашения внешнего долга украинской стороны.

«Победу» в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский – он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней, передает НСН. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.