«Агент перемен»: что Зеленский готовит для России

Один из главных вопросов, ответ на который пытаются найти наблюдатели относительно выборов президента Украины, — это будущее взаимоотношений Киева с Москвой. И если в случае победы Петра Порошенко все очевидно — внешнеполитический курс Украины вряд ли претерпит хоть какие-то изменения —, то приход к власти лидера первого тура голосования Владимира Зеленского оставляет вопросы.

Вместе с тем перспектива нормализации отношений России и Украины даже в случае победы Зеленского мала, а торговые ограничения между двумя странами, вероятнее всего, сохранятся.

К таким выводам пришли специалисты рейтингового агентства Moody's, передает РИА «Новости».

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В отчете организации, конечно, делается акцент на том, что заявления Зеленского по внешней политике предполагают, что он займет более примирительную позицию по отношению к России, однако «полное сближение <…> маловероятно». «Нормализация отношения не будет обсуждаться», — отмечают эксперты.

Однозначно утверждать, что Зеленский готов на смягчение позиций официального Киева в диалоге с Москвой, было бы не совсем корректно. Хотя бы по той причине, что Зеленский занимает стойкую позицию по поводу Крыма и Донбасса. Шоумен, заявляя о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, продолжает вести риторику об «оккупации полуострова» и части земель на востоке Украины.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский после завершения первого тура голосования в ночь на 1 апреля.

Есть у Зеленского и претензии относительно позиции России в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кандидат в президенты заявляет о компенсациях за поддержку Москвой ополчения ДНР и ЛНР, которые пошли «страшным, жестоким и отвратительным путем».

Надо сказать, что по этому поводу Россия уже заочно ответила Зеленскому и позиция Кремля не подверглась никакой коррекции.

«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти речь», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Более того, продолжил представитель Кремля, Киев в 2014 году сам отторг самопровозглашенные республики Донбасса, «и то, что там происходит, является прямым следствием той политики, которую проводит руководство Украины».

Что касается Крыма, то дискуссия в контексте «оккупации» или «аннексии» является недопустимой, поскольку его переход под юрисдикцию России произошел «в строгом соответствии с законодательством Украины и на основе международного права», подчеркнул Песков.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, эта тема закрыта раз и навсегда», — подытожил он.

Поэтому говорить о кардинальном пересмотре взаимоотношений Украины с Москвой не приходится, хотя готовность к переговорам сама по себе обнадеживает наблюдателей.

Успех Зеленского, спровоцированный усталостью значимой части населения Украины от политики Порошенко, наталкивает экспертов на другую параллель — с американским президентом Дональдом Трампом, также пришедшим к власти на волне антиистеблишментных настроений в США.

И здесь есть о чем порассуждать: ни Трамп до прихода в Белый дом, ни Зеленский в настоящее время не имели опыта именно политического управления. При этом президент США еще во время предвыборной кампании заявлял о стремлении «поладить с Россией» и даже лично с Владимиром Путиным. Однако после избрания он столкнулся с достаточно мощным сопротивлением со стороны политических элит.

Ситуация с Зеленским осложняется тем, что выборами президента электоральный цикл на Украине не ограничится. Осенью страну ожидают парламентские выборы, и способность Зеленского — в случае победы, конечно, — проводить самостоятельную политику во многом будет определяться тем, удастся ли ему провести в Верховную раду достаточное количество своих сторонников.

То есть, если представить ситуацию, при которой Зеленский занимает президентское кресло, первые несколько месяцев его работы он будет весьма ограничен позицией парламента, наибольшая фракция в котором — за «Блоком Петра Порошенко» (34,1%).

Возникают вопросы и к его будущей команде, состав которой до сих пор неочевиден. Уже сейчас понятно, что сотрудничать с Зеленским в случае его победы пока что никто не высказывает желания.

В частности, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам первого тура, пока отказала лидеру гонки в поддержке. Правда, она не будет поддерживать и Петра Порошенко — кандидат обвиняет действующего президента в использовании политических технологий, из-за которых она лишилась части голосов избирателей.

К слову, аналогично поступил и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который поддерживал на выборах Юрия Бойко (он пришел к финишу четвертым — 11,8% голосов). Он охарактеризовал обоих претендентов на пост так:

«то, что сделал один, и то, что собирается сделать другой», не подходит на сегодняшний день для Украины.

Другая проблема, к которой обращаются международные наблюдатели, — это вопрос политической самостоятельности Зеленского. The Washington Post, например, пишет, что в борьбе за президентский пост на Украине остались два кандидата, и оба имеют нечто общее. Один (Порошенко) сам является олигархом, а другой (Зеленский) связан с олигархической структурой.

Действительно, при упоминании Зеленского всплывает имя медиамагната Игоря Коломойского, которого Порошенко обвиняет в том, что он хочет отомстить Украине за национализацию «Приватбанка». И хотя и Коломойский, и Зеленский отрицают связи, наличие таковой мало у кого вызывает сомнения.

Немецкий Der Spiegel и вовсе пишет, что Украина тонет в «порочном кругу» олигархов, что мешает проводить необходимые реформы. Журнал констатирует: украинцы с момента распада СССР лишь беднели, а экономика едва выросла за 30 лет. Страна превратилась во вторую беднейшую республику в Европе (на первом месте журналисты фиксируют Молдавию), а ВВП на душу населения с 1990-х годов вырос лишь незначительно. Тогда, по данным Всемирного банка, он составлял $6,8 тыс., а на данный момент (с учетом колебаний валютных курсов и цен) держится на уровне $8,7 тыс.

Как бы то ни было, если Зеленский одержит победу и станет следующим президентом Украины, страна ему достанется в не лучшем виде, и вопрос взаимоотношений с Россией, безусловно, будет одним из важнейших, однако далеко не единственным.

И здесь, возможно, на руку ему сыграет тот факт, что никаких конкретных обещаний Зеленский не давал. По крайней мере, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Андрей Окара, у кандидата Зеленского «нет никакой заранее установленной линии».

«Голосуя за Зеленского, люди голосуют за «кота в мешке». При этом в самом мешке может оказаться не кот, а собака»,

— констатирует эксперт.

При этом Окара также уверен, что победа Зеленского сама по себе может «открыть лифты вертикальной мобильности», а сам политик может «стать агентом перемен». Однако, добавляет собеседник «Газеты.Ru», любые разговоры о команде Зеленского в настоящее время — сродни гаданию на кофейной гуще.