Поддержка США: Маккейн присмотрит за выборами на Украине

Следить за тем, чтобы голосование на выборах президента Украины 31 марта соответствовало всем демократичным нормам, будет вдова бывшего председателя комитета сената США по вооруженным силам Джона Маккейна Синди.

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«Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело», — сказала вдова американского политика, который был известен своей антироссийской позицией.

Женщина уже прибыла в составе делегации в Киев, сообщила в пятницу 29 марта пресс-служба киевской администрации на своем сайте. Вдова американского сенатора провела беседу с мэром Киева Виталием Кличко. Также на встрече присутствовали делегации Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона.

«Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — приводит РИА «Новости» комментарий администрации украинской столицы.

При этом члены Международного республиканского института будет наблюдать за выборами не только в Киеве, но и в других городах Украины.

В свою очередь, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что

на Украине может разразиться новый «майдан» из-за фальсификаций на выборах или вмешательства третьих лиц.

«Возможен, если будет внешний инициатор такого «майдана», как это было в 2004 и 2013 — 2014 годах», — заявил украинский политик.

Ранее он уже прогнозировал, что на фоне обсуждения возможных махинаций с результатами голосования в стране может случиться третий «майдан».

«Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно для нашей страны», — говорил политик.

Двумя днями ранее нынешний президент Украины Петр Порошенко назвал президента России Владимира Путина своим главным оппонентом на выборах.

«Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, — это Путин», — заявил украинский лидер.

Политик добавил, что не готов ответить на вопрос о том, почему российский лидер, про которого он так часто говорит, является противником Порошенко.

Накануне — 28 марта — в последний день, когда на Украине по закону допускаются публикации данных соцопросов, крупнейшие и наиболее респектабельные социологические службы страны — Центр Разумкова, Киевский международный институт социологии (КМИС) и группа «Рейтинг» — дали свой прогноз относительно голосования.

По их данным, тройка лидеров выглядит так: на первом месте артист Владимир Зеленский, «серебро» и «бронзу» делят Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

При этом к показателям абсолютного большинства (50%+1) никто из них так и не приблизился, что позволяет почти со стопроцентной вероятностью прогнозировать второй тур. По закону, он состоится 21 апреля. Однако кто именно из этой троицы останется в гонке к этому моменту — ясности нет.

Несколькими днями ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переизбрание Порошенко на пост президента Украины отвечает стратегическим интересам Вашингтона.

«Он (Порошенко) является хорошо известной, предсказуемой и контролируемой фигурой для американцев, его переизбрание отвечает стратегическими интересам Вашингтона, заинтересованного в сохранении евроатлантического курса Украины», — сказал правоохранитель.

Также силовик отметил, что победа Порошенко на предстоящих выборах может привести к распаду страны. Патрушев указал, что победить действующий президент Украины может только в случае грубейшей фальсификации итогов выборов, что еще больше усугубит политические и социально-экономические противоречия в украинском обществе.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Москва будет решать вопрос о признании легитимными выборов на Украине после проведения голосования. Одной из главных причин этого является тот факт, что наблюдатели из России не поедут наблюдать за выборами, чтобы не подвергаться там опасности.

Об этом говорилось в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает НСН.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии <...>. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — заявили в МИДе.

Тем не менее, Москва продолжит следить за ходом предвыборной кампании и самими выборами на Украине. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство продолжит «тесно» сотрудничать в этом вопросе с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ФАН.