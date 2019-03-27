Запад нам поможет: о чем Порошенко хочет говорить с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на тему судьбы украинских моряков, задержанных сотрудниками ФСБ РФ за нарушение госграницы в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

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«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее», — сказал Порошенко.

При этом днем ранее Порошенко заявил, что его основным противником на выборах президента Украины, назначенных на 31 марта, будет не шоумен Владимир Зеленский и не бывшая председатель украинского правительства Юлия Тимошенко, а Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать.

Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко.

Украинский президент заявил, что Путина «усиливает все, что ослабляет Украину». В связи с этим перед украинцами якобы стоит выбор — или они за Украину, или «за Россию».

По словам Порошенко, политический диалог с Москвой станет реальным исключительно после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса, а также отпустит моряков ВМС Украины.

Несколькими днями ранее Порошенко в ходе своего выступления в Черновицкой области раскритиковал визит в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина?» — возмутился украинский лидер.

Президент Украины обратил внимание, что все видели в новостях, как Медведчук и Бойко «побежали к Путину», хотя «Москва слезам не верит». Он также заявил, что политики хотят опять посадить страну на «российскую газовую иглу».

«Они экономику обсуждают. Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — посетовал Порошенко.

Бойко в ответ на это указал, что

Порошенко должен покаяться на коленях перед жителями страны за пять лет горя, нищеты и страданий вместо того, чтобы критиковать других политиков, пытающихся наладить отношения с Россией.

«За пять лет своего правления Петр Порошенко не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства… Такого раскола, размежевания и ксенофобии в украинском обществе история еще не знала… Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть выборы и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — указал политик.

В середине нынешнего месяца Путин подчеркнул, что отношения России и Украины остаются хорошими, однако Москва и нынешние украинские власти не понимают друг друга и не факт, что смогут найти общий язык.

«Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», — указал российский лидер.

Он также признался, что Кремль порой неприятно удивляется решениям нынешних украинских властей.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — сказал Путин.

При этом он озвучил условия возобновления отношений Москвы и Киева.

«Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения.

Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет,

и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», — резюмировал Путин.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. Украина же ввела военное положение, передает ФАН.

После этого Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера, передает НСН.