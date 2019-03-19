«Президент мира»: кого Кремль хочет видеть во главе Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучшим вариантом президента Украины для Кремля станет тот, чья политика будет нацелена не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Россией.

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«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно», — сказал Песков.

По его словам, «можно сказать однозначно, что при нынешнем [президенте Украины], лучше [чем на данный момент] быть не может» в плане выстраивания российско-украинских отношений.

Что касается дальнейшего их развития, как отметил Песков, нужно внимательно следить за тем, что будет происходить.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Крым 18 марта довольно исчерпывающе обозначил свое мнение к перспективам выстраивания каких-либо отношений с нынешним руководством Украины. «Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», — сказал Песков.

«То, что они [власти Украины] творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински, з глузду з'їхав чи що? С ума сошел?» — заявил Путин во время своего выступления на полуострове.

Российский лидер подчеркнул, что с действующим руководством Украины вряд ли можно «сварить кашу», поэтому Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом лишь тогда, когда там «здравый смысл восторжествует».

Эти слова задели президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что не намерен «варить кашу» с российским руководством.

«Я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать», — ответил президент Украины российскому коллеге.

Порошенко также подчеркнул, что Украина мобилизовала мировую поддержку против признания присоединения Крыма к России. Кроме того, он заявил, что Москва якобы тяжело переносит санкции Запада.

На данный момент на Украине в самом разгаре предвыборная гонка за пост главы государства, и пока едва ли можно с полной уверенностью заявить, кто станет победителем на выборах 31 марта. Если еще в январе первые строчки президентских рейтингов занимала кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, то теперь она значительно уступает шоумену Владимиру Зеленскому. Как показали результаты последних опросов, которые приводит ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию «Передовые правовые инициативы», за Зеленского готовы проголосовать 34% украинцев.

В то же время рейтинги Юлии Тимошенко и Петра Порошенко неуклонно снижаются. Действующего президента поддерживают 14,22%, тогда как Тимошенко — 12,9%.

Впрочем, далеко не все кандидаты готовы «играть по правилам». На сегодняшний день на Украине открыто множество дел о подкупах избирателей. Ранее министр внутренних дел страны Арсен Аваков рассказывал ICTV, как устроена эта схема. Он отметил, что для подкупа нанимается один из штабов «провластного кандидата», после чего агитаторы выбирают «сто человек, как правило, самых бедных». Тогда к ним приходят и спрашивают, готовы ли они проголосовать за определенного кандидата. В случае положительного ответа руководителей райсовета просят выделить согласившимся по тысяче гривен.

По словам Авакова, подобные случаи были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Как отметил министр, такими схемами пользуется штаб Порошенко. Более того, как заявил глава ведомства, для реализации этой системы они используют административный ресурс и средства бюджетной программы. «Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — приводит слова Авакова издание «Зеркало недели».

Как уточнил министр, количество выделенных на эти цели средств доходит до 1,5 млрд гривен (3,6 млрд рублей).

«И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета», — возмутился глава МВД.

По разным данным, планируемый охват такой «избирательной кампании» — от 700 тыс. до шести млн человек, отметил Аваков.

Он также сообщил, что полиция проводит проверку по поступившей информации о возможном подкупе избирателей и Юлией Тимошенко, а также главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой.

Следственное управление Нацполиции направляет повестки двум тысячам человек, которые оказались внутри схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника, сказал украинский министр.