Выборы на Украине: Порошенко обогнал Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко обогнал в предвыборных рейтингах одного из своих основных конкурентов на предстоящих 31 марта выборах главы государства — лидера партии «Батькивщина», бывшего председателя правительства Украины Юлию Тимошенко.

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Согласно результатам опроса, который провел центр «Социс», о своем желании снова отдать свой голос за украинского лидера заявили 19,6% респондентов. А вот Тимошенко получила лишь 14,8% голосов фокус-группы и сместилась в рейтинге на третье место.

По-прежнему лидирует во всех социологических опросах шоумен Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать 27,7% граждан Украины, передает НСН.

Сами кандидаты также не сидят, сложа руки, в смысле – молча, и обмениваются взаимными предвыборными колкостями. Так, накануне Тимошенко, комментируя высокие рейтинги Зеленского, заявила, что голосовать за комика на выборах — все равно, что варить «борщ из Чебурашки». Кроме того, экс-премьер-министр страны выразила уверенность, что такое «блюдо» может быть опасно для государства.

«Это возмущение людей мне абсолютно понятно, но рецепты нужно искать другие. Потому что в ответ на несправедливость делать такой борщ из Чебурашки — это, может, определенным образом креативно и это какой-то эксперимент, но это точно невкусно», — указала экс-глава украинского кабмина.

В ходе интервью

Тимошенко также отметила, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если станет главой Украины.

Политик подчеркнула, что беседа с российским лидером будет проходить в Будапештском формате.

«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным», — уверила Тимошенко.

Зеленский в ответ заявил, что заявление Тимошенко можно сравнить с лаем собаки из соседнего села.

«Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, «борщ из Чебурашки». Креативно! Ну это получше, чем «скисший борщ и вчерашний»... Мы — новое блюдо!» — пояснил комик.

Кроме того, звезда сериала «Слуга народа» отметил, что он «новое блюдо» — «свежее» и «без потрохов».

«Из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим по вкусу и точно обойдемся без «потрохов»!» — добавил Зеленский.

Председатель политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук допустил победу Зеленского на выборах.

«Зеленский — талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан», — сказал Медведчук.

По его словам, медиаперсона работает в другом жанре, который не относится к политике.

Стоит отметить, что накануне выборов разворачивается противостояние также между Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым.

Аваков в передаче «Свобода слова» на YouTube-канале ICTV заявил, что в скоро в стране появится новый президент.

«Мы находимся в конце политического цикла. Так или иначе,

когда закончится этот политический цикл, у нас будет и новый президент, и новое правительство.

И я здесь абсолютно спокоен», — сказал министр.

Он также пообещал, что его ведомство будет тщательно следить за тем, чтобы выборы прошли без нарушений и фальсификаций «независимо от кандидата в президенты: провластного или от оппозиции».

Впрочем, Аваков не ограничивается лишь намеками в публичном пространстве. Он, например, обвинил штаб Порошенко в подкупе избирателей. Глава МВД собщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

«Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — анонсировал правоохранитель.

Неделей ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал о готовности российских властей к диалогу с новым руководством Украины. Об этом глава кабмина заявил в интервью болгарской газете «Труд».

«Сейчас на Украине идет жесткая, грязная президентская предвыборная кампания. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», — отметил премьер.

По словам Медведева, и правительство, и президент России будут уважать выбор граждан Украины.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством», — подчеркнул он.

Премьер РФ добавил, что украинские власти сами должны быть заинтересованы в диалоге с Россией.

Медведев отметил также, что предвыборная кампания на Украине проходит с нарушением «общепринятых демократических норм». Легитимность этих выборов находится «под большим вопросом», передает ФАН.

«Запрет россиянам участвовать в качестве наблюдателей на выборах «указывает на то, что правящему режиму [на Украине] есть что скрывать», — резюмировал премьер.