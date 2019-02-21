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Последний день Януковича: Майдан готовится взять власть. LIVE

Исторический онлайн: как Майдан победил Януковича

После нескольких дней массовых столкновений в центре Киева, повлекших за собой десятки жертв, президент Янукович готов принять требования протестующих. Правительственные силы отступают, однако радикалы отказываются сложить оружие. В течение суток власть потеряет все рычаги влияния на сложившуюся ситуацию — переворот неизбежен. «Газета.Ru» проводит реконструкцию событий в текстовой онлайн-трансляции.
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08:30

20 февраля Киев пережил самый кровавый день за весь период массовых протестов. Не имея приказа стрелять в ответ на применение силы, сотрудники правоохранительных органов отступают и сдаются протестующим в обмен на гарантии неприкосновенности. На улицах Киева — полный хаос. Потери несут как протестующие, так и силовики. Большинство погибает от пулевых ранений — на улицах действуют снайперы. Число погибших в этот день, по официальным данным, достигло 77 человек.

В то же время украинские депутаты начинают выходить из «Партии регионов» и заявлять о своей поддержке протестующих. В здании Верховной рады созывается экстренное заседание, на котором депутаты принимают решение запретить проведение антитеррористической операции и использования вооруженных сил для подавления протестов.

Президент Янукович проводит уже седьмой раунд переговоров с оппозицией. На этот раз — при посредничестве европейских дипломатов, чьи страны уже ввели санкции против его правительства.

08:15

После провалившихся переговоров президента с оппозицией ситуация продолжала обостряться. Сумевшие продержаться ночь сторонники Евромайдана пошли в контратаку и начали захватывать здания в центре Киева. Им на помощь прибывали активисты из западных регионов страны.

Тем не менее, масштабов предыдущего дня события не достигли. День закончился успешными переговорами власти и оппозиции, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Ночь прошла спокойно, но это было лишь затишье перед бурей.

08:05

Начало кульминации Евромайдана было положено 18 февраля, когда Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России) объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.

Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, которые продолжались до утра следующего дня. Тогда же появились первые жертвы.

Ночью властями была предпринята очередная попытка договориться с оппозицией. Однако переговоры Виктора Януковича с Виталием Кличко и Арсением Яценюком не увенчались успехом. Лидеры протеста обвинили президента в непонимании ситуации, а президент призвал протестующих сложить оружие и покинуть улицы. Власть все еще рассчитывала, что ситуацию можно спасти, однако на Майдане протестующие уже готовилась к следующему витку противостояния.

07:55

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Мы продолжаем серию онлайн-трансляций, посвященных событиям февраля 2014 года на Украине. 21 февраля стало кульминацией событий пятилетней давности. Именно в этот день фактически произошел государственный переворот, которому предшествовали несколько дней ожесточенных боев в центре украинской столицы.

«Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями этого дня в текстовой онлайн-трансляции.