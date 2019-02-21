Последний день Януковича: Майдан готовится взять власть. LIVE

20 февраля Киев пережил самый кровавый день за весь период массовых протестов. Не имея приказа стрелять в ответ на применение силы, сотрудники правоохранительных органов отступают и сдаются протестующим в обмен на гарантии неприкосновенности. На улицах Киева — полный хаос. Потери несут как протестующие, так и силовики. Большинство погибает от пулевых ранений — на улицах действуют снайперы. Число погибших в этот день, по официальным данным, достигло 77 человек.

В то же время украинские депутаты начинают выходить из «Партии регионов» и заявлять о своей поддержке протестующих. В здании Верховной рады созывается экстренное заседание, на котором депутаты принимают решение запретить проведение антитеррористической операции и использования вооруженных сил для подавления протестов.

Президент Янукович проводит уже седьмой раунд переговоров с оппозицией. На этот раз — при посредничестве европейских дипломатов, чьи страны уже ввели санкции против его правительства.