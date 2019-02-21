Последний день Януковича: Майдан готовится взять власть. LIVE

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20 февраля Киев пережил самый кровавый день за весь период массовых протестов. Не имея приказа стрелять в ответ на применение силы, сотрудники правоохранительных органов отступают и сдаются протестующим в обмен на гарантии неприкосновенности. На улицах Киева — полный хаос. Потери несут как протестующие, так и силовики. Большинство погибает от пулевых ранений — на улицах действуют снайперы. Число погибших в этот день, по официальным данным, достигло 77 человек.
В то же время украинские депутаты начинают выходить из «Партии регионов» и заявлять о своей поддержке протестующих. В здании Верховной рады созывается экстренное заседание, на котором депутаты принимают решение запретить проведение антитеррористической операции и использования вооруженных сил для подавления протестов.
Президент Янукович проводит уже седьмой раунд переговоров с оппозицией. На этот раз — при посредничестве европейских дипломатов, чьи страны уже ввели санкции против его правительства.
После провалившихся переговоров президента с оппозицией ситуация продолжала обостряться. Сумевшие продержаться ночь сторонники Евромайдана пошли в контратаку и начали захватывать здания в центре Киева. Им на помощь прибывали активисты из западных регионов страны.
Тем не менее, масштабов предыдущего дня события не достигли. День закончился успешными переговорами власти и оппозиции, по итогам которых стороны договорились о перемирии. Ночь прошла спокойно, но это было лишь затишье перед бурей.
Начало кульминации Евромайдана было положено 18 февраля, когда Всеукраинское объединение «Майдан» и «Правый сектор» (организация запрещена на территории России) объявили о подготовке «мирного наступления» на Верховную раду 18 февраля. Это «мирное шествие» в итоге и стало точкой невозврата.
Во время заседания Верховной рады, где обсуждались вопросы возвращения к конституции 2004 года и восстановлении президентско-парламентской формы правления, в Киеве возобновились ожесточённые столкновения митингующих с милицией, которые продолжались до утра следующего дня. Тогда же появились первые жертвы.
Ночью властями была предпринята очередная попытка договориться с оппозицией. Однако переговоры Виктора Януковича с Виталием Кличко и Арсением Яценюком не увенчались успехом. Лидеры протеста обвинили президента в непонимании ситуации, а президент призвал протестующих сложить оружие и покинуть улицы. Власть все еще рассчитывала, что ситуацию можно спасти, однако на Майдане протестующие уже готовилась к следующему витку противостояния.
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Мы продолжаем серию онлайн-трансляций, посвященных событиям февраля 2014 года на Украине. 21 февраля стало кульминацией событий пятилетней давности. Именно в этот день фактически произошел государственный переворот, которому предшествовали несколько дней ожесточенных боев в центре украинской столицы.
«Газета.Ru» предлагает вам проследить за событиями этого дня в текстовой онлайн-трансляции.