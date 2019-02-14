Кандидат в законе: на Тимошенко требуют завести дело

Против кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко требуют возбудить уголовное дело в связи с ее возможным незаконным обогащением. Возбудить дело требует украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции», сообщается на сайте генпрокуратуры Украины.

«[Организация] требует от генерального прокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты», — отмечается в сообщении.

По данным активистов, в 2018 году Тимошенко заплатила около $400 тыс. американской пиар-фирме Avenue Strategies Global, чтобы ее интересы в США представлял партнер компании Барри Беннет. Из декларации следует, что происхождение этих денежных средств у Тимошенко неясно, что может указывать на незаконные способы обогащения.

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«Центр противодействия коррупции» подчеркнул также, что обращался в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с требованием расследовать источники доходов Юлии Тимошенко, но оба раза общественным деятелям было отказано.

При этом неделей ранее сама Юлия Тимошенко обратилась в Нацполицию Украины с требованием открыть уголовное дело в отношении предвыборного штаба президента Украины Петра Порошенко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что уголовное дело было возбуждено после того, как украинское МВД получило от Тимошенко необходимый пакет документов с указанием фактов подкупа избирателей. Теперь национальная полиция ждет разъяснений от главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова, добавил глава МВД.

За прошедшую неделю Нацполиция открыла 24 уголовных дела, а также составила 118 административных протоколов в связи с нарушениями во время президентской избирательной кампании на Украине. С начала года полицейские получили около 800 сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко — если оно будет возбуждено — станет уже шестым в ее жизни. В 2001 году Генпрокуратура Украины обвинила Тимошенко в контрабанде газа, подлоге документов, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, даче взятки экс-премьеру Украины Павлу Лазаренко и хищении средств в особо крупных размерах.

Эти эпизоды относились к 1996-1997 годам, когда Тимошенко возглавляла корпорацию «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Спустя год решениями Киево-Святошинского районного суда Киевской области уголовные дела за контрабанду и подлог документов были отменены.

В августе 2002 года генпрокурор Украины Святослав Пискун снова возбудил уголовное дело против Юлии Тимошенко, бывшей тогда депутатом Верховной рады. Обвинения касались незаконного обогащения, злоупотребления служебным положением и подлога документов. Решением Апелляционного суда Киевской области дела снова были закрыты, передает ФАН.

В конце весны 2004 года Генпрокуратура Украины приняла решение о возбуждении против Юлии Тимошенко уголовного дела по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 369 УК Украины. По данным следствия, Тимошенко пыталась с помощью взятки повлиять на решение суда и освободить из-под стражи обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

В 2005 году Тимошенко стала премьер-министром Украины, а генпрокурор Пискун заявил, что дела в отношении Тимошенко были закрыты.

В России против Юлии Тимошенко уголовное дело возбудили в июле 2001 года. Главная военная прокуратура РФ возбудила против украинской деятельницы дело по подозрению во взяточничестве. Дело было связано с поставками газа на Украину. В результате действий Тимошенко, утверждало следствие, Минобороны России понесло ущерб на $80 млн. В конце декабря 2005 года Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело против Юлии Тимошенко из-за истечения срока давности.

В декабре 2010 года против Юлии Тимошенко было возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании средств, полученных от продажи квот в рамках Киотского протокола. В январе 2011 года генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело относительно уже бывшего премьера по признакам превышения служебных полномочий. Эти дела были впоследствии объединены в одно.

Еще одно, «газовое» дело, было возбуждено в апреле 2011 года. Тимошенко обвинялась снова в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией и нанесении из-за этого урона Украине в размере $405 млн.

В августе того же года Тимошенко была арестована и заключена под стражу. Спустя два месяца она была осуждена на 7 лет лишения свободы. Освобождение Тимошенко было одним из ключевых требование Евросоюза во время переговоров с президентом Виктором Януковичем по вопросу евроассоциации.

В феврале 2014 года в разгар событий так называемого евромайдана депутаты Верховной рады декриминализовали статью, по которой Тимошенко отбывала наказание. Юлия Тимошенко вышла на свободу спустя пару дней, отмечает НСН.