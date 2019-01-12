Популисты и аферисты: кто потрясет мир в 2019-м

Европа: марш популистов

В Европе главным политическим событием года определенно станут запланированные на конец мая выборы в Европарламент. А главная интрига этих выборов — смогут ли правые евроскептики объединиться, победить и построить «новую Европу», о которой они говорят все громче.

Реклама

Представители правящих элит в большинстве европейских стран опасаются, что молодые популистские партии националистического спектра могут составить им серьезную конкуренцию на этом голосовании.

Почти в каждой крупной европейской стране у «правого бунта» есть свое лицо.

Во Франции это лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, в Австрии — Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавляющий «Партию Свободы», в Швеции — Йимми Окессон, в Италии — вице-премьер страны и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Christophe Ena/AP Марин Ле Пен, 2018 год

Последний уже успел получить от президента Франции Эммануюля Макрона титул «своего главного врага», что впрочем неудивительно: его взгляды на будущее Европы диаметрально расходятся с представлениями Макрона. Сальвини активно работает над поиском союзников для своей борьбы.

И здесь он не боится обращаться к хоть и системным, но близким к нему по духу лидерам европейских консервативных партий.

В прошлом году он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном, лидером партии «Фидес», а в этом — с главой польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским. После этих встреч Сальвини радостно объявлял, что время «новой Европы» вот-вот наступит.

Хотя возможность крепкого альянса консерваторов и националистов вызывает у экспертов сомнение, в Европе все равно переживают: сам факт подобных встреч не сулит европейским элитам ничего хорошего.

Поэтому, даже если добиться впечатляющих результатов националистам не удастся, шуму они наделают немало. Не зря же австрийское издание Kurier называет их «разрушителями Европы».

Германия: кто метит на место канцлера

В Германии за правый ренессанс отвечает партия «Альтернатива для Германии» и ее лидеры Йорг Мойтен, Александр Гауланд и Алиса Вайдель. Однако они не единственные, на кого стоит обратить внимание в этой стране.

После того как канцлер Ангела Меркель объявила о своем уходе из политики в 2021 году, в воздухе витает вопрос: кто займет ее место?

Сама Меркель делает ставку на свою подопечную Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила канцлера на посту лидера Христианско-демократического союза. Новую, 56-летнюю главу ХДС германские эксперты называют чуть ли не «ученицей» канцлера. Однако «ученица» еще имеет шанс попросить «учителя» покинуть класс раньше окончания урока.

Markus Schreiber/AP Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель, 2018 год

Например, в ноябре центра Insa фиксировал, что почти две трети немцев считают, что Меркель должна передать полномочия канцлера будущему главе ХДС уже в начале 2019 года (62,2%).

Положение Меркель нельзя назвать твердым.

Выборы в Европарламент, а также региональные выборы в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии могут сильно испортить ей погоду.

В случае проигрыша на этих выборах союзника партии Меркель по правительственной коалиции СДПГ в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса, пишет Bild. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Произойдет ли все именно так или на горизонте засверкают новые звезды германской политики — узнаем уже в ближайшее время.

Литва: время перемен

В Литве в этом году завершится длящаяся уже 10 лет эпоха «железной леди Прибалтики» Дали Грибаускайте, известной своим непримиримым отношением к России.

В мае бывшая республика СССР выберет себе нового президента.

Окончательная картина предвыборной гонки пока не сложилась — регистрация кандидатов будет продолжаться до 18 февраля. Тем не менее, провластные СМИ не стесняются прогнозировать, что президентский пост займет кто-либо из симпатизирующих консерваторам политиков или даже фаворитов Грибаускайте, например экономист Гитанас Науседа или экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Также литовские эксперты называют наиболее вероятным избрание действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса, который пока хотя и не объявил о своих планах участвовать в выборах, все же допустил, что это возможно.

Mindaugas Kulbis/AP Саулюс Сквернялис, 2018 год

Несмотря на обилие условных «преемников» Грибаускайте, никто из них обладает харизмой и авторитетом действующего президента, что сделает гонку непредсказуемой.

Не стоит забывать и то, что Литва остается одной из беднейших стран Евросоюза с высоким уровнем неравенства и социального недовольства. Президентские выборы — отличный повод это недовольство продемонстрировать.

Здесь шансы могут появиться у экс-президента Роландаса Паксаса. Политик считается пророссийским, и поэтому в литовских элитах не прижился. Пробыв в президентском кресле чуть больше года, Паксас пережил импичмент в 2004-м.

MINDAUGAS KULBIS/AP Роландас Паксас, 2006 год

Паксас пока о своих намерениях баллотироваться снова не объявлял, однако и в тень уходить не спешит. В декабре прошлого года он, например, провел небольшую встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой, по его собственным словам, обсуждались «новые отношения» между Литвой и Калининградом, а также снижение напряженности в Балтийском регионе. К чему бы это?

Великобритания: до чего доведет Brexit

Великобритания в этом году перестанет быть частью единой Европы: 29 марта Brexit должен официально вступить в силу. Однако ясности относительно того, как будет выглядеть выход Великобритании из ЕС, до сих пор нет.

То же самое можно сказать и о судьбе премьер-министра Терезы Мэй. Хотя в прошлом году ей удалось избежать партийного вотума недоверия,

она все еще может потерять пост премьера, если парламент не одобрит ее сделку.

Несмотря на то что говорить о возможных ее преемниках еще рано, британская пресса активно спекулирует на эту тему. Например, британское издание Independent пророчит на должность премьера действующего министра финансов Филипа Хэммонда или экс-главу британского МИД Бориса Джонсона.

Tim Ireland/AP Филип Хэммонд, 2018 год

Впрочем, Brexit — подходящее время не только для того, чтобы «подсидеть» действующего премьер-министра, но и чтобы вообще перехватить у консерваторов инициативу.

Ирландский журналист Гидеон Рахман в статье для The Irish Times пишет, что

отрезвление после выхода Великобритании из ЕС может открыть путь к креслу премьер-министра лидеру Лейбористской партии, социалисту Джереми Корбину.

«Победа Корбина в Великобритании окрылила бы левых популистов по всему миру — так же, как Brexit окрылил правых популистов, в том числе сторонников Трампа, уверовавших в то, что ветер истории дует в их паруса», — пишет журналист.

Такой вариант развития событий действительно мог бы в очередной раз перевернуть политический ландшафт в мире.

Молдавия: кто вставит палки в колеса Додону

Для Молдавии 2018 год ознаменовался жаркими спорами президента страны Игоря Додона и правительства, которое формируется парламентом.

Maxim Shemetov/AP Игорь Додон, 2017 год

Пока президент пытался наладить диалог с Россией, парламент и правительство активно вставляли ему палки в колеса, несколько раз отстраняя его от должности при принятии ключевых решений.

Однако ситуация может измениться в 2019 году после намеченных на конец февраля парламентских выборов.

В случае если сторонникам Додона из партии социалистов, которую возглавляет Зинаида Гречаный, удастся победить, президент сможет беспрепятственно проводить свою политику.

Если же большинство мест получат партии, настроенные против пророссийского курса Додона, то и сам президент может не усидеть в кресле. Противостоять ему будут в первую очередь Демократическая партия Молдовы во главе с Владимиром Плахотнюком и Либерал-демократическая партия Молдовы, лидер которой — Тюдор Делиу.

О значимости грядущей гонки говорят и заявления премьера страны Павла Филипа о попытках «российского вмешательства», которые раз за разом опровергает Додон.

Украина: кто поборет Порошенко

31 марта 2019 года на Украине одновременно пройдут президентские и парламентские выборы — первые после начавшегося в 2014 году в стране кризиса.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года, поэтому пока официально зарегистрированных кандидатов на пост главы государства всего пять:

экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Однако вступление в гонку главных претендентов на пост президента еще впереди. Лидером опросов общественного мнения является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (за нее готовы проголосовать 20-22%). Далее с отставанием в 8-14% следуют шоумен Владимир Зеленский, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и, собственно, действующий глава Украины Петр Порошенко.

Фадеичев Сергей/ITAR-TASS Владимир Зеленский, 2016 год

Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе к дню соборности Украины, который отмечается 22 января.

Значимость грядущих на Украине выборов и личности политика, который одержит на них победу, сложно переоценить: от результатов будет зависеть, продолжит ли Киев действующий курс на усиление конфронтации с Россией, или же в отношениях двух стран начнется долгожданное потепление.

Россия: чего добьется оппозиция

В России в 2019 году выборы будут лишь региональными, однако помня, что в 2018 году единый день голосования преподнес немало сюрпризов, сбрасывать их со счетов не стоит.

Региональные элиты внезапно осознали, что, оказывается, побеждать кандидатов от федеральной власти вполне можно — или можно заставить их дать региону серьезные преференции в обмен на лояльность.

Нестабильна ситуация в Челябинской области. Близкие к Кремлю источники «Газеты.Ru» в течение всего прошлого года называли этот регион проблемным, а губернатора Бориса Дубровского считали одним из претендентов на отставку. Однако на данный момент свое кресло он удержал.

Традиционно большое внимание привлекает Санкт-Петербург.

Надо сказать, что еще выборы 2014 года, в ходе которых выиграл теперь уже экс-глава города Георгий Полтавченко, прошли не без скандала. Одним из самых популярных оппозиционных политиков в регионе называют Оксану Дмитриеву. Раньше она состояла в партии «Справедливая Россия», теперь — в «Партии роста».

Виталий Белоусов/РИА Новости Оксана Дмитриева, 2014 год

Кроме того, сложным, по мнению источников, может оказаться переизбрание главы Мурманской области Марины Ковтун. Один из собеседников «Газеты.Ru» не уверен в стопроцентной победе главы Ставропольского края Владимира Владимирова.

Не стоит забывать, что помимо выборов глав регионов, в этом году пройдут и выборы в местные парламенты.

Законодательные органы власти регионов и административных центров будут переизбираться в 13 субъектах федерации.

Источники, близкие к Кремлю, полагают, что сложными для власти будут выборы в гордуму Хабаровска и парламент Хабаровского края. Именно здесь в прошедшем году на выборах губернатора выиграл представитель ЛДПР Сергей Фургал. Кроме того, конфликтной является ситуация в Севастополе, где будет избираться региональное заксобрание. Известный депутат и герой Крымской весны Алексей Чалый находится в конфликте с губернатором Дмитрием Овсянниковым.

США: проблема 2020

В самих США «боевой 19-й год» станет предвыборным и вновь обнажит проблему Демократической партии по поиску альтернативы действующему президенту Дональду Трампу.

Вам кажется, что рано? Как бы не так: 12 января о своем намерении участвовать в гонке следующего года уже объявил демократ Джулиан Кастро, работавший в администрации Барака Обамы.

Однако он не будет единственным кандидатом. Для начала ему придется победить на праймериз Демпартии. Кого — главная интрига года.

Возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру порядком надоевшая многим «бабушка американской демократии» Хиллари Клинтон. Кроме нее потенциальными кандидатами от демократов на выборах 2020 года могут стать бывший вице-президент США Джо Байден, демократ-социалист, сенатор Берни Сандерс и даже супруга экс-президента Барака Обамы Мишель. Среди возможных кандидатов также числится и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который недавно вернулся в ряды Демократической партии США.

AP Кандидат в президенты США Джулиан Кастро, 2018 год

Недавно о планах участвовать в гонке объявила американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Она также анонсировала создание исследовательского комитета для участия в президентских выборах 2020 года. Будучи представителем леволиберальных кругов, Уоррен пользуется популярностью среди американской интеллигенции и протестного среднего класса.