Письмо Путину из Киева: в Раде нарядились казаками

Попавшие под российские санкции депутаты Верховной рады сделали своеобразный косплей на сюжет картины Ильи Репина «Запорожцы» (которую обычно называют «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»). Парламентарии оделись в украинские национальные костюмы и в здании заседаний Рады написали письмо президенту России Владимиру Путину.

Реклама

«Велосипед выдумывать не стали. Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени, и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют – остались», — написал на своей странице в фейсбуке нардеп Алексей Гончаренко.

В акции также приняли участие депутаты Алексей Гончаренко, Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Большую часть текста составляют нецензурные выражения, а лейтмотив послания заключен во фразе: «твоего войска мы не боимся, на земле и воде будем биться с тобой». Москва высмеяла такой «креатив» украинских политиков.

Член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич признался, что ничего, кроме сочувствия, участники этой акции не вызывают.

«У них же выборы на носу, вот они и изгаляются друг перед другом. Они ищут любые информационные поводы, чтобы лишний раз засветиться в СМИ и рассказать избирателям, кто и как умудрился отличиться», — указал парламентарий.

Он добавил, что

украинская власть показывает черты полнейшей деградации.

«Когда такое письмо пишут представители политического истеблишмента, депутаты высшего законодательного органа, которые искренне считают, что они очень смелые, умные и изобретательные, мне реально жалко и Украину, и ее власть. И мне страшно за будущее украинского народа», — сказал сенатор.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление об ответных ограничительных мерах РФ в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Москва ввела санкции в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Киева в отношении российских граждан.

Добавим, что в санкционном списке оказались глава МВД Украины Арсен Аваков, бывшие премьер-министры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый и старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей.

Но в списке нет самого Петра Порошенко. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

«традиционно президенты не включаются в санкционные списки».

Между тем, не все на Украине придерживаются мнения о безвредности российский санкций. Так, руководитель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука считает, что ограничительные меры могут серьезно навредить украинским металлургам, передает ФАН.

«Металлургические предприятия Украины сегодня сильно зависимы от коксующегося угля, импорт которого из России не останавливался с самого начала войны в Донбассе. Теперь, скорее всего, украинские металлурги не смогут организовать перевалку через порты в необходимых объемах», — сказал эксперт.

Также, по его словам, санкции скажутся и на других сферах украинского производства.

«Еще одна статья — это нефть и нефтепродукты, которые мы импортируем, временами через другие государства. Плюс — ядерное топливо. В общая структура украинского экспорта тесно связана с российскими машиностроительными компаниями, которые покупают украинские комплектующие», — напомнил аналитик.