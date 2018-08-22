«Путинистов до черта»: Порошенко пугает конкурентов

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на число политиков в стране, которые поддерживают президента России Владимира Путина. Об этом глава Украины заявил на форуме ветеранов в Киеве, сообщает РИА «Новости».

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По словам самого Порошенко, он шокирован тем, «как же до черта» у Путина «адвокатов» на Украине. Он подчеркнул, что некоторые политики настолько ослеплены внутренней борьбой, что начинают бездумно или сознательно повторять тезисы Москвы.

Президент Украины также добавил, что указанные политики пытаются «снять ответственность за войну» в Донбассе с России. Кроме того, Порошенко заявил, что Киев никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе. По его словам,

«ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле».

По мнению эксперта Института стран СНГ, политолога Ивана Скорикова, Порошенко использует подобную риторику и делает громкие высказывания для того, чтобы привлечь внимание иностранных партнеров Украины.

«Чувствуя ослабшее доверие, Порошенко взывает к хозяевам. Мол, вирус путинофильства поразил украинские элиты, и только он один может сохранить Украину как геополитический плацдарм против России», — говорит эксперт ФАН.

Вторая же цель этих высказывание — обращение к политическим оппонентам в преддверии президентских выборов. По мнению Скорикова, президент Украины пытается их запугать. «Самое страшное обвинение в нынешней Украине — это симпатии к президенту России», — отмечает эксперт.

Дела же у действующего президента Украины перед выборами складываются не самым удачным образом. Примечательно, что по данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенным с 20 июля по 3 августа,

Порошенко поддерживает лишь 8,3% избирателей. Более того, он возглавляет антирейтинг украинских политиков.

«Половина респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах», — подчеркивают социологи.

Самым популярным политиком на Украине на данный момент является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. Вместе с тем социологи фиксируют «твердый электоральный рейтинг практически во всех макрорегионах», наиболее высокий уровень поддержки фиксируется на западе, в центре и на юге страны.

Остальными фаворитами гипотетической президентской гонки группа «Рейтинг» называет лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (10,7%), главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко (8,9%) и лидера Радикальной партии Олега Ляшко (8,5%).

О своей готовности принять участие в выборах президента, которые должны пройти на Украине 31 марта 2019 году, заявили более половины граждан этой страны. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. человек от 18 лет и старше, погрешность исследования составляет не более 2,2%.

Примечательно, что на данный момент Тимошенко — единственный политик, официально заявивший о своем намерении участвовать в президентской гонке. Порошенко же пока даже косвенно не намекал о своей готовности идти на второй срок.

Тем не менее, это не помешало ему «заранее» обвинить Россию во вмешательстве в украинские выборы и даже дать поручение Совету национальной безопасности и обороны страны провести отдельное заседание, чтобы противодействовать масштабному вмешательству в выборы со стороны России. Об этом украинский лидер сообщил 7 августа на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне и ряде других столиц мира мало кто сомневается в том, что Москва якобы готовит «масштабные вмешательства в избирательные процессы». Других доказательств Порошенко не привел, однако выразил уверенность, что Россия планирует нарушить «европейское единство и солидарность с Украиной», а также «внести раскол в трансатлантическое единство».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.