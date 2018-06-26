Холманских может вернуться на Уралвагонзавод

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 июня, подписал указ об освобождении Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.

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Сам Холманских узнал о своей отставке, находясь на традиционных поминальных мероприятиях в Нефтеюганске по случаю гибели в 1998 году мэра города Владимира Петухова. Кандидатура Холманских будет выдвинута на пост главы совета директоров Уралвагонзавода, где он проработал более 30 лет, передает BFM.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, где дальше сможет работать Холманских, передает НСН.

«На самом деле Холманских может вернуться на производство, если ему захочется. Он был хорошим производственником и если бы не пил, то мог бы делать себе карьеру какую-то», — выразил уверенность бывший градоначальник.

Также политик упомянул о необходимости упразднения самого института полпредства.

«Здесь вопрос не в Холманских. Сам институт полпредства давно себя изжил.

Это абсолютный атавизм, который создает совершенно ненужную настройку, который порой создает больше конфликтных и напряженных ситуаций, чем без него, а на них уходят огромные деньги. Это очень мощная бюрократическая прослойка, которая не дает многим институтам нормально функционировать. Я считаю, что этот институт полпредства надо убирать», — указал Ройзман.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин поделился мнением о том, что могло стать причиной отставки.

«Я бы не сказал, что назначение господина Холманских оказалось неудачным. Просто его время истекло, потому что в свое время к политическому проекту «Уралвагонзавод» вообще и к назначению господина Холманских в частности приложил руку уже бывший помощник президента по кадрам Школов, который имел отношение к Уралвагонзаводу. Сейчас Школов покинул свой пост. Соответственно, господин Холманских лишился значительной части своего административного ресурса. Отсюда и такое кадровое решение. Плюс нужно было трудоустраивать Цуканова», — указал эксперт.

Холманских стал известен стране во время телемоста с Путиным в декабре 2011 года.

«Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона», — сказал Холманских, работавший тогда начальником сборочного цеха УВЗ.

Полпредом в УрФО стал Николай Цуканов. В этот же день Владимир Путин освободил от должностей полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО) назначен Игорь Щеголев, заменивший ранее занимавшего этот пост Алексея Гордеева. Представителем президента в СКФО назначен Александр Матовников.

Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, новые назначения свидетельствует о том, что институт полпредства становится более значимым и весомым с политической точки зрения, передает ФАН.

«Тот факт, что перезапускается процесс исполнения большинством полпредов своих обязанностей, это очень важно. Это означает, что на полпредов накладывается новый функционал, они приобретают дополнительные обязанности», — указал политолог.

По мнению аналитика, в политическом смысле это очень важный сигнал.

«В результате всех последних назначений полпреды становятся более «тяжеловесными» в политическом смысле этого слова. Их «тяжеловесность» включает в том числе тот опыт, который у них уже есть», — указал эксперт.

По его словам, в этой когорте особенно интересной представляется фигура нового полпреда Центрального федерального округа Игоря Щеголева. С другой стороны, часть политиков, которые раньше входили в пул президентских полпредов, получили возможность эффективно поработать в регионах, подчеркнул специалист.

«Ряд федеральных чиновников по разным причинам перейдут на региональную работу. В данном случае речь, скорее всего, идет о том, что людям дается новая возможность проявить себя, но уже в регионах», — заключил Мухин.