Администрация президента: окончательный список

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении своих полномочных представителей в федеральных округах (ФО), сообщается на официальном сайте Кремля.

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Свои должности сохранили полпред в Северо-Западном ФО Александр Беглов, а также его коллеги Владимир Устинов (Южный ФО) и Сергей Меняйло (Сибирский ФО).

Игорь Щелогев занял вакантную должность полпреда в Центральном ФО, которая освободилась после того, как занимавший ее Алексей Гордеев был назначен заместителем председателя правительства РФ. О том, что Щеголев, который последние шесть лет курировал работу управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, может быть назначен полпредом в ЦФО, ранее писала «Газета.Ru».

Также источники «Газеты.Ru» говорили и о грядущей отставке полпреда Уральского федерального округа Игоря Холманских. Его заменил уже бывший помощник президента Николай Цуканов.

Не сохранил свою должность и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском ФО Олег Белавенцев. На его место был назначен не имеющий опыта в публичной политике, но являющийся профессионалом в военном деле Александр Матовников.

Новый полпред в СКФО является ветераном чеченских войн, участником штурма Буденновска и штурма Беслана, а также российской военной операции в Сирии, за что получил звание Героя Российской Федерации.

Матовников — уникальная фигура для российской политики. В Сирии он работал в самой закрытой армейской структуре — Силах специальных операций (ССО). При награждении в зале Большого Кремлевского дворца «генерал спецназначения» впервые попал в объективы телекамер.

Неясной остается судьба полпреда в Приволжском Федеральном округе Михаила Бабича. На сайте Кремля не сообщается ни о его переназначении, ни об отставке.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев был переназначен на свою должность еще 18 мая. Тогда же он получил пост вице-премьера в правительстве, где отвечает за социально-экономическое развитие Дальнего Востока и развитие российской Арктики.

Назначение полпредов в федеральных округах — последние перестановки в администрации президента, о которых сообщается публично.

Несмотря на перестановки, которые происходили в течение последних двух недель, ключевые посты в администрации остались неизменными — Антон Вайно был переназначен на должность главы администрации президента России, а Сергей Кириенко и Алексей Громов — на должности первого заместителя главы администрации президента России.

Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков сохранили за собой позиции заместителей руководителя администрации президента. Дмитрий Песков также был переназначен на пост пресс-секретаря президента РФ, а Владислав Китаев — на пост руководителя протокола президента.

Отдельными указами Владимира Путина от должности помощника президента были освобождены Владимир Кожин и Евгений Школов. Кожин отвечал за вопросы военно-технического сотрудничества, а Школов курировал деятельность управления президента по вопросам госслужбы и кадров. В то же время президент получил несколько новых помощников, среди которых — выходцы из ФСБ Дмитрий Шальков и Анатолий Серышев.

Кроме того, изменения произошли в рядах советников президента. Президент освободил от занимаемой должности Германа Клименко, который курировал вопросы развития интернета. Впрочем, мало кто был удивлен таким шагом — о возможности отставки Клименко с позиции советника президента говорили довольно давно. Примечательно, что за два года, что он занимал пост советника президента РФ, Клименко встретился с Владимиром Путиным лишь один раз.

Также переназначен на пост советника президента был Валентин Юмашев — зять первого президента РФ Бориса Ельцина, который работал еще в его администрации. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работать в АП Юмашев не переставал — должность советника президента он занимает уже 18 лет.