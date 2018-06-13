Администрация президента: команду на чемпионате не меняют

На официальном сайте Кремля опубликованы указы президента России Владимира Путина о назначениях и отставках руководства администрации президента, советников и помощников главы государства. Самых ожидаемых в политических кулуарах перестановок не случилось. Так, несмотря на слухи в некоторых СМИ, свою должность сохранил Владислав Сурков, курирующий вопросы, связанные с Украиной, самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а также сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

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Источники «Газеты.Ru» озвучили несколько версий, почему отставка не состоялась. Один собеседник, близкий к Кремлю, считает, что слухи об уходе могли идти от окружения самого Суркова и направлены на привлечение внимания к его фигуре. По словам этого источника, с Владислава Суркова может быть также снято кураторство по Абхазии и Осетии. Другой источник упоминает иную версию — якобы Сурков сам хотел уйти, но как раз появившиеся слухи и могли способствовать изменению его решения.

Отставку прочили и главе государственно-правового управления Ларисе Брычевой, однако она также сохранила свой пост.

Впрочем, говоря о ее возможной отставке, источники «Газеты.Ru» не могли назвать подходящей кандидатуры на ее должность. А в качестве нового места работы Брычевой называли Конституционный суд — якобы она могла сменить его председателя Валерия Зорькина.

Кроме того, говорили о возможном уходе помощника президента Юрия Ушакова, курирующего международную политику. Но и здесь в условиях непростой международной обстановки нового человека решили не ставить.

Также свои места сохранили глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель, курирующий внутреннюю политику Сергей Кириенко, а также первый замруководителя АП Алексей Громов. Также президент сохранил своих полномочных представителей в Госдуме и Совете Федерации — Гарри Минха и Артура Муравьева. А начальник референтуры Дмитрий Калимулин не только остался на той же позиции, но и повысил свой статус, также став помощником президента РФ.

«Электоральный цикл показал эффективность нынешней администрации президента. А, значит, и серьезных изменений делать не стоит», — отмечает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов-индекс» Леонид Давыдов считает, что точечные замены в администрации президента могут быть связаны с тем, что сейчас мы находимся «в плену внешней политики».

«Можно даже сказать, что мы в плену чемпионата мира. В этой ситуации делать какие-то серьезные перестановки в администрации президента может быть неправильно. Кстати, это ранее и показал новый состав правительства», — считает эксперт. Давыдов добавил, что тренд на такие точечные незначительные изменения будет сохраняться.

Полпреды — на очереди

Эксперты не отрицают, что все же стоит ожидать дальнейших замен в АП. Так, по мнению политолога Андрея Колядина, следующим «пластом» решения президента могут стать как начальники управлений, так и полномочные представители главы РФ в федеральных округах: «Как с правительством. Сначала вице-премьеры. Потом министры».

По информации «Газеты.Ru», в ближайшее время действительно должны получить свои переназначения и полпреды. Осведомленный источник утверждает, что некоторые из них побывали в АП на прошлой неделе.

«В течение недели все станет известно», — говорит другой собеседник, близкий к Кремлю.

Тем более, что есть даже одна вакантная позиция — полпреда в Центральном федеральном округе. Ее занимал Алексей Гордеев, перешедший в правительство на пост-вице-премьера. Два источника «Газеты.Ru» также говорят, что замена может произойти и в Уральском федеральном округе, полпредом в котором сейчас является Игорь Холманских.

Кроме того, один из помощников президента не получил указа ни о переназначении, ни об отставке — это Игорь Щеголев, который курировал работу управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, возглавляемое Андреем Липовым. Источники «Газеты.Ru» предполагают, что управление может перейти под кураторство Сергея Кириенко, а Щеголев может получить какой-то перевод в рамках администрации президента — и в этом плане возможно и его назначение полпредом в ЦФО.

При этом два человека все же лишились статуса помощников президента: Евгений Школов и Владимир Кожин.

Школов курировал работу по вопросам госслужбы и кадров. За свою карьеру он успел побывать начальником департамента экономической безопасности МВД России и замминистра внутренних дел. Источники считают, что именно эта сфера теперь отойдет новому помощнику президента Анатолию Серышеву, который ранее работал в ФСБ. В 2011 году он возглавил управление ФСБ по Карелии, а в 2016-м стал заместителем руководителя федеральной таможенной службы.

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, выразил мнение, что это результат «битвы силовиков». Школову могли повредить громкие дела в отношении сотрудников МВД — как, например, дело в отношении генерала МВД Дениса Сугробова и полковника Дмитрия Захарченко.

Политолог Евгений Минченко отмечает связь назначенного Серышева с группами главы «Ростеха» Сергея Чемезова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Последний проработал с 1992 по 1994 года министром безопасности Карелии.

Еще один выходец из ФСБ — Дмитрий Шальков — возглавил контрольное управление АП. Ранее он являлся замначальника Федеральной службы безопасности.

Владимир Кожин, также покидающий свой пост, являлся помощником президента России по военно-техническому сотрудничеству.

Статуса советников администрации президента лишились Сергей Григоров и Герман Клименко. Последний занимался развитием интернета и ранее уже ушел с должности руководителя Института развития интернета.