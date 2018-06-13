Новая администрация Путина: без Клименко, но с Сурковым

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрацию президента. Ключевые посты остались неизменными — Антон Вайно был переназначен на должность главы администрации президента России, а Сергей Кириенко и Алексей Громов — на должности первого заместителя главы администрации президента России соответственно.

Реклама

Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков сохранили за собой позиции заместителей руководителя администрации президента. Дмитрий Песков также был переназначен на пост пресс-секретаря президента РФ, а Владислав Китаев — на пост руководителя протокола президента.

Изменения в администрации начинаются на уровне помощников.

В первую очередь, был назначен новый помощник президента — начальник Контрольного управления. Константин Чуйченко, который занимал этот пост последние десять лет, с 18 мая возглавляет аппарат правительства РФ. На его место был назначен заместитель директора ФСБ Дмитрий Шальков.

Отдельными указами Владимира Путина от должности помощника президента были освобождены Владимир Кожин и Евгений Школов. Кожин отвечал за вопросы военно-технического сотрудничества, а Школов курировал деятельность управления президента по вопросам госслужбы и кадров. Политолог Евгений Минченко отмечает, что пока не ясно, на какую работу перейдет Школов. «Делать выводы о причинах его отставки рано», — считает эксперт.

Кто займет их посты — неизвестно. На позицию помощника президента было назначено лишь одно новое лицо — Анатолий Серышев, который прежде строил карьеру в ФСБ. В декабре 2016 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева Серышев был назначен на пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ. До этого он на протяжении шести лет руководил управлением ФСБ по Карелии, куда в 2010 году перешел из управления по Иркутской области. Говоря о Серышеве, политолог Минченко отмечает, что тот исторически связан с группами Чемезова и Патрушева.

Неясной остается судьба еще двоих помощников президента из предыдущей администрации — Николая Цуканова и Игоря Щеголева. На сайте главы РФ не появлялись ни указы о переназначении этих двоих, ни указы об их освобождении от должностей. Цуканов курировал в администрации вопросы местного самоуправления и был назначен относительно недавно — в декабре 2017 года. Щеголев работал в администрации президента с 2012 года, а до этого — в правительстве Владимира Путина, с 2008 по 2012 год он занимал пост министра связи и массовых коммуникаций.

Вопреки сообщениям некоторых СМИ о грядущей отставке помощника президента Владислава Суркова, курирующего вопросы, связанные с Украиной, он соответствующим указом был переназначен на свою должность.

Изменения произошли и в рядах советников президента. Свои посты сохранили Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев. В то же время президент освободил от занимаемых должностей Сергея Григорова и Германа Клименко.

Клименко курировал вопросы развития интернета. Еще в конце 2017 года источники «Газеты.Ru» говорили об увольнении Клименко с поста председателя Института развития интернета (ИРИ), хотя он был одним из основателей этого учреждения.

О возможности его отставки с позиции советника президента говорят уже довольно давно. Примечательно, что за два года, что он занимал пост советника президента РФ, Клименко встретился с Владимиром Путиным лишь один раз.

Комментируя свое увольнение, Клименко отметил, что продолжит заниматься развитием проектов в области цифровой медицины.

«За 3,5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем-то бегло, с кем-то очень плотно. Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», — написал он в своем фейсбуке.

Клименко также поблагодарил президента Владимира Путина за доверие: «Сегодня скажу, что благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», — говорится в сообщении.