«Человек №2»: как Медведева премьером избрали

Во вторник Дмитрий Медведев вновь формально стал премьер-министром. В принципе, такой исход был понятен еще накануне. В этот раз к моменту голосования за правительство уже была и определенность с кандидатурами вице-премьеров. Их единороссы узнали накануне из общения со своим лидером.

Фигура одного из них вызвала вопросы и негатив даже среди однопартийцев Медведева. Речь идет о Виталии Мутко, который в новом составе кабмина будет отвечать за строительство. Во время встречи фракции с Медведевым кто-то даже выкрикнул «Это смешно!»

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Также, по информации «Газеты.Ru», не однозначно позитивно депутаты отреагировали на кандидатуру экс-главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, которая теперь будет отвечать за социальную политику. Впрочем, по словам источников «Газеты.Ru», в руководстве Думы, наоборот, весьма хорошее отношение к Голиковой, и будущее сотрудничество с ней воспринимается с оптимизмом.

Все остальные кандидатуры вице-премьеров нареканий не вызвали. Напомним, среди них — Алексей Гордеев (сельское хозяйство), Максим Акимов (транспорт и связь), Ольга Голодец (культура и спорт).

Как накануне сказал «Газете.Ru» один из депутатов от ЕР в кулуарах Думы, рассуждая о неоднозначной реакции по поводу Мутко, «все, конечно, все равно завтра проголосуют за».

Кандидатуру Медведева поддержали 374 депутата. Фракция ЕР составляет 339 человек. Из ЕР и ЛДПР за проголосовали 330 и 39 человек, девять и один не участвовали в заседании. Также за Медведева проголосовали четыре эсера (хотя и несолидарно с остальной фракцией): Анатолий Аксаков, Игорь Ананских, Леонид Девин, Галина Хованская.

Против кандидатуры премьер-министра выступили КПРФ и «Справедливая Россия».

Поддержать Медведева пришел и президент РФ Владимир Путин, который перед голосованием обратился к депутатам, отметив, что предыдущий состав правительства работал в тяжелый период и успешно справился с проблемами, сохранив «перспективу развития».

«Демократичность, открытость к диалогу и дискуссиям, восприимчивость к содержательным предложениям и критике по существу — все это стало фирменным, профессиональным стилем предыдущего правительства. И большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит, конечно, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — заявил Путин и попросил депутатов всех фракций поддержать предложенную им кандидатуру.

Медведев же в ходе своей речи процитировал писателя Антона Чехова: «Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого великая цель». Он заверил депутатов, что их дела будут великими, а также отметил, что они несут ответственность перед детьми, которым придется впоследствии смотреть в глаза.

Однако ни эта речь, ни предварительные встречи Медведева с фракциями не изменили позиции лидера КПРФ Геннадия Зюганова и эсеров Сергея Миронова. Зюганов в своем выступлении обращался к Владимиру Путину, подчеркивая, что депутаты соглашаются с его стратегическими планами, изложенными в послании, но раскритиковал Медведева за то, что его правительство не приняло предложения коммунистов. Ранее Медведев заявлял, что на реализацию указа Путина потребуется дополнительно найти не менее 8 трлн руб. Зюганов говорил, что КПРФ и предлагала способы получить эти средства, но их предложения были отвергнуты.

Сергей Миронов отметил открытость премьера при ответе на вопросы, но также не согласился его поддержать, отдельно отметив, что его лидерство в ЕР убивает конкуренцию. Премьер-министр на эту мысль ответил, что и во многих зарубежных странах именно партийный лидер если не возглавляет, то влияет на формирование кабинета министров.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский же заявил, что не дать согласия на кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом, — это поступить, как в США, когда Дональду Трампу не дают сформировать свою команду. «Это путь куда? Путь к кризису», — нашел для себя причину поддержки Медведева Жириновский.

В ходе ответов на вопросы Медведев также признал, что правительство думает над предложением по повышению пенсионного возраста, а вот предложений по повышению подоходного налога нет.

Внезапно после голосования на вопросы собравшихся решил ответить и Путин.

«Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», — напомнил президент Зюганову об ошибках коммунистов в прошлом.

При этом глава государства несколько раз упомянул, что сама цифра 8 трлн руб. появилась на основе его консультаций с еще предыдущим составом правительства. «До позавчерашнего дня спорили, все посчитали. Мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно. Попозже скажу, где мы предполагаем их взять», — заявил президент.

Сегодня Дмитрий Медведев сохранил позицию человека №2, что для него в некоторой степени является самоцелью, сказал «Газете.Ru» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Мы видели, как Медведев был готов идти на компромиссы, уступки, уколы, в том чиcле в адрес его выдвиженцев. Например, в ходе дела Реймера (экс-главы ФСИН, дело о мошенничестве. — «Газета.Ru»), дела Магомедова (cовладельца группы «Сумма» о хищении бюджетных средств. — «Газета.Ru») и целого ряда других событий. Медведев показывал, что он скорее «солдат» и для него нет задачи любой ценой иметь собственную мощную команду, что он подчеркивает себя как человека №2, не претендующего на альтернативу политику №1», — сказал «Газете.Ru» Михаил Виноградов.

Кроме того, продолжает эксперт, «не факт, что Медведев стремился создать свою сильную команду, но командой Медведева [новых вице-премьеров] не назовешь».

Среди новых вице-премьеров у Медведева хорошие отношения с Антоном Силуановым, при этом как минимум есть две фигуры, завязанные на переизбранного главу правительства: это Максим Акимов, первый замруководителя аппарата правительства ,и Константин Чуйченко, помощник президента, начальник Контрольного управления Кремля, говорит политолог Евгений Минченко.

«Путин выглядел ярко. Видно, что он не собирался реагировать, но позже «загорелся». И, как оказалось, самым сильным выступлением cтало выступление Путина, состоявшееся уже после голосования», — поделился впечатлением от прошедшего заседания Госдумы Минченко.

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что само по себе

одобрение парламента на прояснение курса правительства не сильно повлияет, поскольку курс правительства заедается сейчас президентской стратегией, выраженной в послании и в указе о национальных целях развития.

Однако парламент сегодня поддержал решение Путина, что эту стратегию должно реализовывать правительство именно во главе с Медведевым. Тем не менее, по мнению Бадовского, дискуссии в Госдуме выявили некоторые принципиально важные вопросы: правительство будет готовить проект повышения пенсионного возраста, а пересмотр плоской шкалы НДФЛ не планируется.

«Медведев выглядит вполне уверенно. Очевидно, что президент ему доверяет, очевидно, что и основные структурно-кадровые решения президентом и премьером уже согласованы и будут озвучены очень быстро, в ближайшее же время», — резюмирует он.