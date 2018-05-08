От Грачева до Шойгу: кто принимал парады в России

Павел Грачев. 1992-1996

Павел Грачев стал министром обороны новой России в 1992 году и принимал юбилейный парад Победы в 1995 году. Бравый генерал-десантник и «отец-командир» для своих солдат в Афганистане, Грачев был любимцем первого президента Бориса Ельцина. Во время событий августа 1991 года он вместе со своими подчиненными перешел на сторону Ельцина, чем заслужил его дальнейшее уважение.

Борис Кавашкин/ТАСС 1996 год. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Павел Грачев принимает военный парад

В 1993 году Грачев принял участие в подавлении восстания сторонников парламента, однако требовал у президента письменного приказа. Немало сделав для родного десанта, он, тем не менее, известен как организатор штурма Грозного в декабре 1994 года, во время которого погибли немало российских военных.

В 1996 году Ельцин отправил Грачева, которого пресса обвиняла в причастности в коррупции, в отставку.

Ушел в жизни 2012 году.

Реклама

Игорь Родионов. 1996-1997

Министру обороны России Игорю Родионову пришлось принимать парад Победы лишь однажды, в мае 1997 года, так как на посту он пробыл чуть более года.

Алексей Дружинин/ТАСС 1997 год. Министр обороны Российской Федерации Игорь Родионов (справа) на репетиции военного парада честь 52-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Ходынском поле

Выпускник военной академии бронетанковых войск, Родионов отличался достаточно консервативными взглядами. В апреле 1988 года он был военным комендантом Тбилиси, в то время когда там начались выступления против союзного правительства и КПСС, он по приказу из центра был вынужден выставить военных для сдерживания толпы. Во время беспорядков погибли 19 человек. В применении силы оппозиционные депутаты Верховного Совета СССР обвинили именно Родионова. Однако военный обозреватель Виктор Литовкин, знавший бывшего министра лично, считает, что его несправедливо назвали виновником произошедшего. Умер в 2014 году.

Игорь Сергеев. 1997-2001

Обладатель внешности университетского профессора, маршал ракетных войск стратегического назначения стал последним министром эпохи Бориса Ельцина. Спокойный и достаточно сдержанный человек, он сыграл немалую роль в сохранении ракетно-ядерного щита страны в тяжелое время «лихих 1990-х».

Владимир Вяткин/РИА «Новости» 2000 год. Министр обороны Российской Федерации маршал Игорь Сергеев во время военного парада в Москве

При этом Сергеев мог выступать и с достаточно жесткими предложениями. В недавней статье памяти маршала экс-премьер России Сергей Степашин вспоминал, что тот предлагал разместить на территории Югославии комплексы С-300. Несмотря на то что это предложение принято не было, именно

при Сергееве произошел знаменитый «бросок на Приштину», когда российские десантники заняли аэродром «Слатина», смешав карты военным НАТО.

После того как президентом России стал Владимир Путин, Сергеев стал его советником и как эксперт занимался разработкой вопросов, касающихся стратегической стабильности. Ушел из жизни в 2006 году.

Сергей Иванов. 2001-2007

Иванов был первым российским министром обороны, который вышел не из военной среды, а был кадровым разведчиком. Несмотря на военную выправку, парад он принимал в гражданском. Иванову пришлось заниматься сложными вопросами военной реформы.

Владимир Вяткин/РИА «Новости» 2001 год. Министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов объезжает войска во время военного парада

При Иванове начался постепенный переход армии на частично контрактную службу и усилилась борьба с дедовщиной. Тем не менее, именно во времена руководством Минобороны Ивановым произошел трагический случай, связанный с избиением сослуживцами Андрея Сычева. Ситуация негативно отразилась на репутации министра, который, по мнению критиков, не проявил должного внимания к ситуации.

Работая вице-премьером в правительстве, Иванов считался возможным кандидатом на президентских выборах 2008 года, однако им, в конце концов, стал Дмитрий Медведев. В настоящее время Иванов является представителем президента по вопросам экологии.

Анатолий Сердюков. 2007-2012

Бывший глава налоговой службы в советское время работавший в системе мебельной торговли, Сердюков казался странным кандидатом на пост министра ключевого ведомства страны. К военному ведомству Сердюков отношения не имел, хотя служил срочную службу в рядах Советской Армии.

Алексей Куденко/РИА «Новости» 2012 год. Министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков во время генеральной репетиции Парада Победы

При этом именно Сердюкову пришлось осуществлять самую масштабную реформу по сокращению и реформе Вооруженных сил РФ. Вместо существовавших еще со времен СССР шести военных округов была создана структура из четырех оперативно-стратегических командований.

Различные бытовые вопросы были отданы сервисным компаниям, чтобы не отвлекать военнослужащих от боевой подготовки. Кроме того, была произведена реорганизация ряда родов войск. Несмотря на различные мнения по поводу реформы, она улучшила состояние армии, сделав ее более мобильной.

При этом в деятельности подчиненных Сердюкова были обнаружены многочисленные злоупотребления и коррупционные преступления, а его ближайшая помощница Евгения Васильева предстала перед судом. Сам Сердюков в настоящее время работает в одной из госкорпораций.