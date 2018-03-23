«Журналисты — это слуги»

Представитель республики Татарстан в Государственной думе Фатих Сибагатуллин заявил в разговоре с казанским изданием «Реальное время», что журналистки сами виноваты в домогательствах.

«Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — заявил парламентарий.

Сибагатуллин также назвал журналистов «слугами», которых «несколько лет назад объявили четвертой властью». Стоит отметить, что впервые термин «четвертая власть» в отношении прессы был применен одним из основателей идеологии консерватизма, британским парламентарием Эдмундом Берком еще в 1787 году.

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Татарстанский депутат также подчеркнул, что «таким журналисткам надо немного прижать хвосты». Сигбатуллин добавил, что «много прожил и много видел женщин», а ставших жертвами домогательств журналистов «не видел и видеть не хочет».

В свою очередь, известный телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН заявил, что депутат забыл, кто кому должен служить.

«В последнее время ряд представителей депутатского корпуса говорит-говорит, но разговоры пустые! Он назвал нас слугами, хотя он забыл, кто кому должен служить. С другой стороны, кто такие журналисты? Они служат, но служат высокому долгу, а не депутатам! То, что этот гражданин не чувствует себя слугой народа, это очевидно», — подчеркнул Соловьев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «дальнейшее нагнетание ситуации» не принесет пользы ни Думе, ни бойкотирующим нижнюю палату парламента СМИ. Милонов добавил, что «проиграют читатели и избиратели».

«Вопрос отношений между журналистами и органами власти в случае возникновения конфликта должен решать Союз журналистов. У вас есть председатель Соловьев. Если кому-то не нравятся знаки внимания, может сразу об этом сказать», — заявил Милонов.

Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина в разговоре с порталом The Insider заявила, что обвинения в адрес Слуцкого не доказаны, а сам он «благороднейший человек». Депутат подчеркнула, что члены комиссии не стали слушать запись с подтверждением домогательств Слуцкого, поскольку «они не следственные органы».

В ответ на вопрос о возможном внесении законопроекта о защите от сексуальных домогательств депутат заявила, что надо смотреть на его содержание.

«Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»

— приводит портал слова депутата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 марта, что конфликт между главой международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким и бойкотирующими его лично и нижнюю палату парламента РФ средствами массовой информации «не входит в компетенцию администрации президента».

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — заявил пресс-секретарь президента. Юридически Госдума является отдельной ветвью власти, и беспартийный президент по закону не может вмешиваться в ее деятельность.

Песков подчеркнул, что ему неизвестно, обсуждалась ли ситуация вокруг Слуцкого и комитета по этике Госдумы между спикером ГД Вячеславом Володиным и президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь добавил, что не осведомлен о существовании каких-либо законодательных инициатив, касающихся ответственности за сексуальные домогательства.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отказался от общения с «Газетой.Ru» из-за позиции редакции по конфликту между Думой и СМИ. Лысаков отметил, что «угрозы» редакции для него оскорбительны и попросил больше не обращаться к нему за комментариями.

«Уважаемая редакция Газеты.ру! Цитирую ваш текст: «В ситуации, когда контроля не будет, да еще и после выборов, «бешеный принтер» может не просто вернуться, а совсем «сорваться с цепи»... Редакция «Газеты.Ru» будет вдвойне внимательно следить за поведением депутата Слуцкого, законодательными инициативами и посещаемостью. Это же касается всего депутатского корпуса», — написал депутат в своем фейсбуке (стилистика сохранена).

Скандал вокруг сексуальных домогательств в Государственной думе разразился в конце февраля после ряда заявлений со стороны журналисток разных СМИ — по их словам, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий предлагал им в похабной форме интимную связь.

Обвинения были выдвинуты со стороны журналисток телеканала «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и заместителя главреда телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе.

В комиссии по этике Госдумы назвали слова журналисток «провокацией» и обвинили в спланированных действий, а также указали на то, что женщины «несколько лет молчали».

22 марта более двух десятков российских СМИ объявили о прекращении работы с Госдумой. О прекращении взаимодействия с Госдумой объявили телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Кроме того, радиостанция «Говорит Москва» и издание «Коммерсантъ» объявили Слуцкому персональный бойкот. К ним присоединились «Ведомости», Republic, газета «Бумага» и телеканал RTVi, а также ряд других крупных изданий.

Глава думской комиссии по этике Отари Аршба заявил, что бойкот Госдумы со стороны СМИ можно «однозначно расценить как попытку давления на членов комиссии». Он подчеркнул, что «комиссия не может назначать виновных», а решения «должны приниматься в рамках правового поля».

Позже журналист Ренат Давлетгильдеев заявил, что к нему домогался еще в 2006 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сын Жириновского, депутат Игорь Лебедев назвал «бредом» обвинения в домогательствах в адрес отца.