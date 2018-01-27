Штаб Путина объявил большой сбор

Кандидат в президенты Владимир Путин собирается обсудить со своими доверенными лицами основные программные предложения своей кампании. Встреча назначена на вторник. Но перед этим знаменитости и лидеры общественного мнения, публично заявившие о поддержке политика на этих выборах, проведут подготовительное совещание.

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Как заявил «Газете.Ru» Андрей Кондрашов, пресс-секретарь штаба Путина, 29 января состоится «общий слет» его доверенных лиц со всей России, а на 30 января запланирована их встреча с Владимиром Путиным как кандидатом в президенты. О том, что такая встреча планируется, заявлял 23 января и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Осведомленный источник «Газеты.Ru» рассказал, какие именно вопросы будут обсуждать участники «слета». По его словам, они поставили перед собой задачу систематизировать проблематику по отраслям для того, чтобы последующая встреча с Путиным прошла «максимально содержательно».

В центре внимания на совещании будут наука и образование; культура и искусство; промышленность и предпринимательство; сельское хозяйство и развитие села; социальная сфера; общественная безопасность и патриотическое воспитание; молодежная политика и развитие спорта; гражданское общество.

Сопредседатель штаба Александр Румянцев заявил «Газете.Ru», что доверенные лица активно готовятся к встрече в эти выходные. Они уже провели предварительное совещание в минувшую пятницу.

«Уже собрались, начали работать в пятницу. Кто-то приедет в субботу. Работа идет. В понедельник у нас большой сбор», — пояснил Румянцев.

Ранее сопредседатель штаба Владимира Путина Елена Шмелева в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила, что в ходе общения с президентом у доверенных лиц будет возможность высказать какие-то предложения по тем или иным проблемам, кажущимися им актуальными. Ожидается, что встреча будет проходить в режиме «интерактивного горизонтального взаимодействия».

Ранее СМИ писали, что Путин тоже даст своим доверенным лицам некоторые «поручения», исходя из которых и можно будет говорить о контурах будущей программы кандидата. Напомним, что пока она не была сформулирована. Большие ожидания в этом плане связаны с будущим посланием президента Федеральному собранию. Эта ежегодная обязанность главы государства прописана в Конституции РФ. Согласно статье 84 Основного закона, президент должен обращаться к парламенту России с «ежегодными посланиями» об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Однако в прошлом году послание было отложено. Ожидается, что оно прозвучит в начале февраля этого года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что к этим выборам президенту уже готовили предложения, связанные с темами «человеческого капитала»: здоровье нации, рост доходов, образование и т.д. Источник, близкий к Кремлю, объяснял тогда, что именно эти сферы больше всего волнуют основную часть россиян. Также было известно, что предложения о различного рода реформах для кандидата готовят параллельно в разных структурах.

Кроме того, надо отметить, что в прошлом году довольно большое внимание внутриполитического блок администрации президента уделялось вопросу благоустройства городской среды. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отмечал, что в этой деятельности важно, чтобы люди сами могли влиять на меры по благоустройству.

Впрочем, еще один источник «Газеты.Ru», работающий с нынешним внутриполитическим блоком, считает, что может быть программы, как единого документа, в этот раз у Путина и не появится.

Политолог Дмитрий Орлов напоминает, что у Путина, как кандидата в президенты, и до этого не всегда была большая развернутая программа: «далеко не всегда к выборам готовится масштабный предвыборный документ».

В последний раз, в 2012 году перед президентскими выборами Путин написал ряд статей для основных федеральных изданий, посвященных важнейшим стратегическим направлениями политики. Также была опубликована «народная программа» от ОНФ. Орлов отметил, что это был довольно «неплохой документ», но впоследствии он был несколько забыт.

Эксперт считает, что трудно ждать от доверенных лиц, что они напишут президенту программу. Все-таки их самих слишком много и у них разные интересы. По его словам, обычно функция доверенных лиц сводится к представлению кандидата на медийных мероприятиях и встречах с разными группами населения. Политолог сам был доверенным лицом Путина в 2012 году и вспоминает, что выступал перед студентами, а также дебатировал с оппонентами кандидата в президенты. Впрочем, он не исключает, что в этот раз роль доверенных лиц изменится.

Орлов отмечает, что было бы неплохо составить не большую масштабную программу, а некоторый краткий, ударный документ. Он бы пригодился сторонникам президента и его будущей агитационной кампании. «Например, семь тезисов о том-то или «Десять путинских ударов». На мой взгляд, было бы неплохо, чтобы такой документ был. Впрочем, можно обойтись и без него», — рассуждает эксперт.