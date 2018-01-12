Штаб Путина перевыполнил план

Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей при необходимых 300 тыс., необходимых для его регистрации на предстоящих выборах.

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«По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей», — заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов. Он также отметил, что работа по сбору подписей пока не останавливается. «Необходимо иметь определенный задел», — пояснил пресс-секретарь, при этом не уточнив сроки завершения сбора подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцу, каковым является Путин, необходимо собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. При этом ЦИК РФ проверит у каждого кандидата по 60 тыс. подписей. Если в них обнаруживается более 5% недостоверных или недействительных, то комиссия должна проверить еще 30 тыс.

Сбор подписей в поддержку действующего президента РФ стартовал 5 января. По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, по всей стране действует более 600 точек сбора подписей. Известно, что сбором подписей в том числе занимаются активисты движения «Волонтеры Победы».

Все необходимые документы и подписи необходимо передать в Центризбирком России не позднее 31 января.

12 января также стало известно, что ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства. В этот список, в частности, вошли Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный, Леонид Якубович, Денис Майданов и Лев Лещенко.

При этом на выборах 2012 года Якубович также был доверенным лицом Путина, а Масляков входил в его «Народный штаб» по Москве.

Также, 11 января источник «Газеты.Ru» в штабе Путина рассказал о планах вести онлайн-трансляции основных мероприятий избирательного штаба. По словам источника, эфиры будут доступны пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сообщалось, что на будущее есть идея осуществлять подобные трансляции и в ходе других мероприятий президента. «Имеются в виду его мероприятия штаба и встречи Путина как кандидата», — пояснил источник.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов подтвердил «Газете.Ru» намерения по поводу онлайн-трансляций: «Такая идея есть». Он добавил, что если в штабе узнают о новом визите президента, то обязательно организуют онлайн-трансляцию.

Ведением стримов предположительно займется Мария Гладких, которая уже провела онлайн с визита Путина в штаб. Зрители также могли видеть ее во время включений из колл-центра «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Кроме того, 10 января, появилась информация, что в избирательный фонд кандидата в президенты Путина поступило 400,2 млн руб. «Люди жертвуют, начиная от 10 руб. и заканчивая 30-50 тыс. руб.», — заявила уполномоченный по финансовым вопросам в избирательном штабе Наталья Орлова.

Она также добавила, что избирательный штаб Путина за счет поступивших средств уже осуществил порядка 300 платежей на различные расходы. Орлова отметила, что за последние дни поступило порядка 100 платежей от физических и 25 от юридических лиц.

Она также заявила, что фонд продолжит активно пополняться — при этом данные обо всех жертвователях будут опубликованы на сайте ЦИК. Орлова подчеркнула, что средства, собранные свыше установленного лимита, будут возвращены людям.

10 января Путин посетил свой предвыборный штаб. В ходе визита стали известны фамилии трех его сопредседателей. Ими стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, глава центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, а также генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Хотел бы попросить вас и всех, кто будет заниматься этой работой штабной, действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая. И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — дал наставление сопредседателям Путин.

В тот же день глава центра «Сириус» Елена Шмелева заявила, что сайт кандидата в президенты Владимира Путина, общественная приемная и «горячая линия» заработают в ближайшие дни.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. На сегодняшний день, по данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в общей сложности 70 человек заявили о желании участвовать в выборах президента. При этом официально зарегистрированы пока что всего два кандидата — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.