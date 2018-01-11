Путин — ОК: штаб кандидата вышел в соцсети

Осведомленный источник «Газеты.Ru» в штабе Владимира Путина рассказал о планах вести онлайн-трансляции — так называемые «стримы» — основных мероприятий штаба. Эфиры будут доступны пользователям социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». На будущее есть идея осуществлять подобные трансляции и в ходе других мероприятий президента.

«Имеются в виду его мероприятия штаба и встречи Путина как кандидата», — пояснил источник.

Схема с онлайн-трансляциями уже была опробована в ходе визита Путина в штаб в среду, 10 января. «Стрим» визита велся в сообществе «Вконтакте» «Владимир Владимирович Путин» и в группе в «Одноклассниках» «Клуб друзей Путина. Путин В.В.» .

Реклама

В сообществе «ВКонтакте» — 680 тыс. подписчиков. Первое сообщение в нем было оставлено 19 августа 2014 года. Помимо записи самой трансляции, в постах сообщества размещена информация о мероприятиях Путина, а также его высказывания.

В «Одноклассниках», согласно официальной информации, аналогичная группа была создана 26 декабря 2011 года. На страницах публикуются видео с Путиным, а также картинки и посты в его поддержку.

Прямую трансляцию в интернете посмотрели более полумиллиона пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам источника «Газеты.Ru», общее количество подписчиков в сообществах, которые собрали сторонников действующего президента, — более 3,5 млн человек.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов подтвердил «Газете.Ru» намерения по поводу онлайн-трансляций: «Такая идея есть». Предполагается, что их ведением и дальше займется Мария Гладких, которая уже провела онлайн с визита Путина в штаб, а ранее зрители могли видеть ее во время включений из колл-центра «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Кондрашов не уточнил, какие именно мероприятия планируется «стримить». По его словам, подобные решения в штабе принимаются ситуационно. «Разумеется, если мы узнаем, что к нам снова придет президент, мы узнаем об этом заранее и снова организуем стрим-трансляцию», — пояснил он.

По его словам, онлайн-трансляции будущих предвыборных мероприятий Путина — это пока еще все-таки «задумка».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в штаб вопрос «Газеты.Ru» о планах вести прямые трансляции предвыборных мероприятий Путина.

Кондрашов утверждает, что и трансляция 10 января была задумана спонтанно. С этой идеей пришла сама Гладких. Она же предложила ее указанным сообществам.

Те, в свою очередь, откликнулись на инициативу руководителя «Волонтеров победы» Ольги Амельченковой. 30 декабря она опубликовала на своей странице «Вконтакте» призыв к администраторам групп поддержки Владимира Путина в соцсетях.

Гладких рассказывает такую же версию событий. По ее словам, она сама пришла в штаб с идеей, которая получила одобрение. Технику для трансляции она попросила у оператора, коллеги по работе. Она же и обратилась с предложением вести «стрим» к группе «Вконтакте» и сообществу в «Одноклассниках» как к самым многочисленным. По ее словам, ей самой хотелось провести трансляцию с визита Путина. Обычно журналисты ограничены протоколом мероприятия, а «стримы» получаются более живыми, отметила она.

Кондрашов заявил «Газете.Ru», что все было сделано на добровольной основе и никаких переговоров с владельцем соцсетей — Mail.ru — не было.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что с руководством компании «стримы» Путина никто не обсуждал. По его словам, это и не нужно, поскольку соцсеть предоставляет возможность самостоятельно вести подобные трансляции любому пользователю.

Как утверждает осведомленный источник в штабе, в дальнейшем есть планы предложить участникам указанных сообществ в соцсетях самим посетить штаб, чтобы сделать какие-нибудь материалы, в случае если у них есть ресурсы и возможности.

Накануне один из сопредседателей штаба Елена Шмелева рассказала, что штаб, возможно, заведет свой телеграм-канал.

Ранее источник, близкий к Кремлю, говорил, что в администрации президента продумывали, как именно использовать потенциал социальных сетей в ходе кампании. Консультации шли со специалистами, работающими с АП. Кроме того, как накануне писала «Газета.Ru», к работе штаба, скорее всего, будут привлечены сотрудники администрации президента, которые специально для этого уйдут в отпуска.