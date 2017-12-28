С песней по жизни: праздничное караоке политиков

Владимир Путин

«С чего начинается родина» — эту композицию действующий президент России исполнил вместе с приглашенными в свою резиденцию бывшими разведчиками-нелегалами, высланными из США. Выбор песни в исполнении Марка Бернеса был не случаен. Она звучит прологом в четырехсерийном фильме о разведчиках «Щит и меч». Фильм 1968 года, где советского двойного агента внутри нацистской разведслужбы играет Станислав Любшин, стал чемпионом проката. Считается, что просмотр картины повлиял и на решение Путина работать в разведке.

Михаил Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачева, как и Путин, тоже уважает творчество Марка Бернеса. Любимая песня бывшего советского лидера — «Темная ночь». Лирическая композиция Бернеса пользовалась огромной популярность у бойцов во время Великой Отечественной войны. Песня звучит в кинофильме «Два бойца», снятом в 1943 году. Одну из главных ролей играет и сам ее автор. Горбачев назвал эту песню своей любимой во время одного из опросов, а в 2009 году спел ее на праздничном мероприятии под аккомпанемент Андрея Макаревича.

Владимир Ленин

Основатель СССР Владимир Ленин, получивший классическое образование, соответственно любил и классическую музыку — вождь революции с удовольствием слушал сонату «Аппассионату». Это одна из самых известных сонат композитора Людвига ван Бетховена. Она посвящена знакомому Бетховена графу Францу Брунсвику и впервые была исполнена в Вене в 1807 году. О том, что Ленин любил эту композицию известно из воспоминаний писателя Максима Горького. В разговоре с ним Ленин характеризовал ее как «нечеловеческую музыку». Интересно, что эта композиция нравилась и президенту США Биллу Клинтону. В его бытность губернатором Арканзаса она часто звучала в его доме, рассказывала «Газете.Ru» приятельница Клинтона Долли Кейл.

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Иосиф Сталин

Вождь народов Иосиф Сталин любил русские и грузинские народные песни, но особенно ценил грузинскую народную песню «Сулико» — непременный атрибут каждого застолья в его доме. Вопреки распространённому мнению, песня не является народной, а написана композитором Варинкой Церетели на слова грузинского поэта и просветителя Акакия Церетели. Песня часто исполнялась во время застолий на даче Сталина, и он сам часто пел ее вместе с грузинскими большевиками.

Михаил Касьянов

Неизвестно, является ли песня «А в Африке горы вот такой вышины» любимой песней экс-премьера Михаила Касьянова, но бывший глава правительства напевал ее во время свидания со своей соратницей. Эпизод был снят скрытой камерой и показан в одном из разоблачительных фильмов об оппозиции на телеканале НТВ. Сюжет слепленного на скорую руку «фильма» давно забылся, но напевающий про «обезьяны-кашалоты» Касьянов остался в памяти возможно благодаря не самому певучему голосу Михаила Михайловича. Эта песня, написанная композитором Алексеем Рыбниковым, звучит в фильме «Про Красную шапочку». Он был снят в 1977 году и прославил сыгравшую главную роль Яну Поплавскую.

Дмитрий Медведев

Нынешний премьер Дмитрий Медведев известен тем, что является поклонником группы Deep Purple и встречался с ее музыкантами, когда те приезжали в Россию с концертами. Как рассказывал в одном из интервью нынешний помощник президента России Владислав Сурков, Медведеву нравилась песня группы Kentucky Woman (Женщина из Кентукки). В этой композиции 1968 года есть такие строки: «если она узнает тебя, она завладеет тобой».

Сергей Нарышкин

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин еще будучи спикером Госдумы исполнил вместе с другим депутатом-оперной певицей Марией Максаковой дуэтом песню «Петербург-Ленинград». Эта ностальгическая композиция стала хитом после того как ее впервые исполнили шоумен Борис Моисеев и актриса Людмила Гурченко в 2009 году. Вот как звучит куплет этой песни: «Я не буду, я не буду целовать холодных рук.. В этой осени никто не виноват, не виноват. Я уехал, я уехал в Петербург, а приехал в Ленинград».

Сергей Лавров

Глава МИД человек однозначно творческий. Он сам пишет стихи и даже написал гимн МГИМО. В интервью журналу Esquire среди своих любимых поэтов Сергей Лавров называл одним из своих любимых поэтов барда Владимира Высоцкого. Известно, что главный дипломат России также любит исполнять песни Высоцкого в компании под гитару. Какие точно — сказать сложно, однако в июне 2016 года он в беседе с молодежью в лагере «Территория смыслов» он процитировал слова «значит нужные книги ты в детстве читал». Это строчки из песни Высоцкого «Баллада о борьбе», которые звучат в фильме «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». В этой песне есть такой фрагмент: «Если, путь пpоpубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жаpком бою испытал, что почем, — значит, нужные книги ты в детстве читал!»

Антон Силуанов

Глава Минфина Анатолий Силуанов, как и глава правительства Дмитрий Медведев, неравнодушен к творчеству Deep Purple. Заядлый барабанщик, он с удовольствием выстукивал ритмы знаменитой композиции «Smoke on the Water». Она написана в 1972 году и считается самой узнаваемой песней группы. В песне рассказывается о приключениях музыкантов в швейцарском городе Монтрё. Возможно, эта песня нравится Силуанову не только из-за своей мелодичности, но и потому, что Швейцария известна надежностью своей банковской системы.

Борис Березовский

Покойный олигарх и демиург российской политики Борис Березовский не был равнодушен к русской рок-культуре и даже способствовал созданию российской музыкальной радиостанции «Наше Радио». Сотрудники радиостанции знали, что Березовский неровно дышит к песне группы «Аукцион» «Дорога», звучавшей в том числе в фильме «Брат-2». Песня была написана в 1992 году лидером группы Леонидом Федоровым. В ней есть такие слова: «За мною зажигали города, Глупые, чужие города, Там меня любили, только это не я».