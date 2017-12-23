КПРФ поставила на красного директора

Выдвижение Грудинина было поддержано пленумом и съездом КПРФ. Сам кандидат в своей речи заявил, что решение о выдвижении стало для него неожиданностью, поскольку, по его словам, достойных кандидатов очень много. Он поблагодарил партию за это решение.

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КПРФ — вторая по влиянию партия страны после правящей «Единой России» — до последнего момента сохраняла определенную интригу относительно выдвижения кандидата в президенты. Свое возможное участие в гонке подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который участвовал в президентских выборах уже четыре раза. Его самым большим успехом стал выход во второй тур против президента Бориса Ельцина в 1996 году.

Единственным исключением стал 2004 году, когда кандидатом в президенты от КПРФ стал член партии Николай Харитонов, представитель аграрных слоев. Грудинин, как и Харитонов, тоже многие годы занимался именно сельским хозяйством и известен многим как глава «Совхоза имени Ленина», сельхозпредприятия в Московской области.

С «Совхозом имени Ленина» связана большая часть карьеры Грудинина — по специальности инженера-механика. В нем он работал в советские времена, а в 1990 году стал заместителем директора, а потом директором предприятия.

Несмотря на то что в 1990-е годы совхозы — так называемые советские хозяйства — стали уступать место агрокомплексам, Грудинин смог сохранить предприятие, соединив в нем социалистические и рыночные принципы.

«Совхоз имени Ленина» известен не только своей продукцией, в числе которой — знаменитая «грудининская клубника», но и социальной инфраструктурой. Так, на его территории расположена современная школа, построенная на средства самого предпринимателя. При ее строительстве были использованы финские технологии, стенки у классов там прозрачные.

«Хозяйственник. Говорит хорошо»

Грудинин не является членом КПРФ, однако давно среди сторонников партии на территории его совхоза часто проходили мероприятия и съезды КПРФ. При этом его скорее можно назвать социалистом, чем коммунистом, рассказали «Газете.Ru» знакомые Грудинина.

В своих выступлениях, он неоднократно заявлял о необходимости улучшения механизмов малого и среднего бизнеса. Самому Грудинину импонирует Новая экономическая политика (НЭП) «позднего» Ленина, которая пришла на смену радикальному большевизму и улучшила экономическую ситуацию в стране, дав возможности для кооперации небольшого частного бизнеса и совместных предприятий с европейскими и американскими компаниями.

Главным достижением НЭП была замена продразверстки — принудительного изъятия у крестьян зерна – продналогом. Сам Ленин считал, что НЭП — «это надолго», хотя и говорил, что эта политика является тактической После смерти Ленина и прихода к власти Сталина НЭП был свернут, а страна пошла по пути ускоренной индустриализации за счет коллективизации крестьянства.

Грудинин не был депутатом Госдумы или губернатором, но небольшой политический опыт у него есть — он был депутатом Московской областной думы, правда, тогда он был членом «Единой России» и даже заявлял о «верности» этой партии.

Его политическую карьеру в Московской области оборвало интервью изданию «Русский репортер», которое он дал в 2011 году. Несмотря на то что очерк о хозяйстве Грудинина был во многом комплементарным и хвалил Грудинина за сельское хозяйство, глава совхоза позволил себе неосторожные высказывания.

Речь шла о предупреждениях Грудинина инвесторам, которые продают квартиры людям «неславянской» национальности: «Есть такое понятие — фейс-контроль, когда инвестор, прежде, чем купить квартиру, лично общается с каждым». Он также заявил о необходимости ограничить въезд в Россию гражданам из Средней Азии.

Конкуренты Грудинина признали интервью «экстремистским», и предприниматель был снят с выборов в областную думу. Сам Грудинин позже заявлял, что журналисты должны были показать ему материал перед публикацией. Позже он заявил, что Роскомнадзор не нашел в публикации экстремистских высказываний.

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что выдвижение в президенты Грудинина — удачный ход партии, так как по возрасту «это новое лицо» и на контрасте с Зюгановым Грудинин выглядит более современным.

Однако Миронов отмечает, что, хотя Грудинин и участвовал в ток-шоу на телевидении как эксперт, его мало знает широкая публика. «Он производственник, неплохо говорит, но не так раскручен, как, например, Собчак — его не так хорошо знает широкая публика, которой важна конкретика», — считает эксперт.

Собеседник «Газеты.Ru» отмечает, что успех Грудинина как политика федерального масштаба будет зависеть от того, сможет ли он набрать большее количество голосов, чем раньше получал Геннадий Зюганов. Напомним, что на выборах президента России 2012 года лидер КПРФ получил поддержку 17,72% избирателей.

После решения съезда о выдвижении Грудинина Зюганов заявил, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, который выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в президенты.

«Я утвержден вчера руководителем высшего совета народно-патриотических сил и штабом по избирательной кампании», — сказал Зюганов журналистам в кулуарах съезда ЦК КПРФ.

По словам лидера партии, он будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав». Таким образом, Зюганов в выдвижении Грудинина становится хотя и важной фигурой, однако отходит на второй план. Часть экспертов отмечает, что это означает, что Зюганов больше не будет выдвигаться в президенты.

Однако политолог Сергей Станкевич считает, что с выдвижением Грудинина у Зюганова наоборот открывается «второе дыхание» и показывает себя «верным ленинцем»: «Выдвижение Грудинина для КПРФ — это тактический маневр, аналогичный ленинскому НЭПу. На какое-то время использовать госкапитализм как «уклад», позволяющий формировать бюджет, и втянуть крестьян в рыночные отношения. Через несколько лет, как мы помним, ростки нэповского капитализма задавили пролетарским катком».

При этом Станкевич называет Грудинина «красным лебедем» — по аналогии с «черным лебедем» из знаменитой книги экономиста Нассима Талеба, который использовал метафору «черного лебедя», чтобы образно объяснить непредсказуемость мировых процессов. «Успешный рыночный хозяйственник Грудинин может, сам того не желая, сыграть роль «красного лебедя»», --считает эксперт.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что о своих планах баллотироваться на пост президента уже заявляли 23 человека. О намерении выставить свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца заявил действующий президент России Владимир Путин.

Также среди потенциальных кандидатов на пост президента значатся лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов (выдвигается от «Партии Роста»), лидер «Яблока» Григорий Явлинский, тележурналист Ксения Собчак.

Постановление Совета Федерации «О назначении выборов президента Российской Федерации» было опубликовано в «Российской газете» 18 декабря. Тогда же в России официально стартовала кампания по выборам главы государства. С 18 декабря партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в ЦИК.

Сами выборы пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата в соответствии с Конституцией РФ была назначена Совфедом 15 декабря.

«Надеюсь, что выборы, в отличие от некоторых пессимистических прогнозов, будут конкурентными, интересными, с сюрпризами, надеюсь, положительными», — рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.