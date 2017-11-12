«Все это было подстроено демократами»

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих беседах с российским лидером Владимиром Путиным «на полях» конференции стран-членов 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во вьетнамском городе Дананг, прошедшей 10 – 11 ноября 2017 года.

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«Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на заседаниях АТЭС. Провели хорошие дискуссии по Сирии. Надеюсь на его помощь в совместном с Китаем решении опасного кризиса в Северной Корее. Прогресс», — написал глава Белого дома на своей странице в твиттере.

Он также обрушился на критиков, которые негативно воспринимают любое улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Они все время играют в политику — это плохо для нашей страны. Я хочу решить [вопрос] КНДР, Сирии, Украины, терроризма — и Россия [в этом] может очень сильно помочь!» — пояснил Трамп.

Кроме того заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна и всему остальному миру. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Также он прокомментировал ограничительные меры, которые Запад ввел в отношении Москвы.

«Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что если Россия займет дружественную позицию в отношениях с США, то это будет «приобретение для всего мира» и для американской стороны.

Путин и Трамп не проводили отдельной встречи на саммите, однако во второй день форума опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою решимость нанести поражение террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и России.

Помимо этого в их совместном документе оговаривается необходимость выполнения резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы в Сирии, которые безусловно должны пройти под надзором наблюдателей ООН. Ход голосования должен соответствовать максимально высоким международным стандартам транспарентности и подотчетности. Также, отдельно упоминается, что право отдать свой голос должно быть предоставлено всем сирийцам, в том числе — членам местных национальных диаспор.

Позднее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сообщил о планах провести встречу с Путиным.

«У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его, как знаю президента (Китая) Си Цзиньпина, потому что я провел много времени с президентом Си, но я думаю, что у нас есть потенциал, чтобы иметь очень хорошие отношения», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они с Путиным «хорошо ладят» и совместное заявление по Сирии удалось согласовать «очень быстро».

«У нас, похоже, доброжелательное отношение друг к другу, хорошие отношения, учитывая, что мы не знаем друг друга хорошо. Я думаю, что это очень хорошие отношения», — еще раз сказал Трамп.

Коснулся американский лидер и расследования сената США о якобы «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в 2016 году, заявив, что история от начала до конца была подстроена предвыборным штабом Демократической партии.

«Я бы предпочел, знаете ли, работать с ним (президентом России) по Украине, а не стоять и спорить о том, есть или нет. Потому что все это было подстроено демократами», — сказал Трамп.

На вопрос, верит ли он Владимиру Путину, Трамп ответил: «Каждый раз, когда мы видимся, он говорит: «Я не делал этого». И я верю. Я действительно верю, что если он говорит мне это, он имеет это в виду».

Сам Путин также выразил готовность к работе над расширением сотрудничества Москвы и Вашингтона.

«У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас сегодня практически на нуле», — детализировал ситуацию российский лидер.

Он сообщил, что нынешний объем товарооборота двух стран составляет около $20 млрд, что является весьма низким показателем.

«Мы готовы к тому, чтобы перевернуть эту страницу и пойти дальше, смотреть в будущее, решать проблемы, в которых заинтересован и народ США, и народ России, думать о том, чтобы наполнить конкретным серьезным содержанием наши экономические связи», — добавил президент России.

Вместе с тем, в США не все восприняли с таким же энтузиазмом сотрудничество Трампа и Путина. Сенатор Джон Маккейн подверг действия главы Белого дома решительной критике.

«Нет никакого «Америка прежде всего», когда речь идет о том, что ты веришь полковнику КГБ, а не американскому разведывательному сообществу. Нет никакого «принципиального реализма» в сотрудничестве с Россией, чтобы поддерживать смертоносный режим [президента Сирии Башара] Асада, который остается величайшим препятствием к политическому решению... в Сирии», — написал сенатор.

По словам Маккейна, Путину «не близки интересы Америки».

«Верить в обратное не только наивно, но это также подвергает национальную безопасность риску», — заключил он.