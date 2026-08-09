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От «Магнитки» до БАМа: как строили в СССР

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В годы СССР большинство инфраструктурных и промышленных проектов получили официальный статус ударных строек. Они не только меняли географию регионов, но и коренным образом преобразовывали экономику.

Одной из первых советских суперстроек стало возведение Магнитогорского металлургического комбината — «Магнитки». В начале 30-х в чистом поле вырос гигант черной металлургии и появился новый город — Магнитогорск.

Тогда же заключенные прокладывали Беломорско-Балтийский канал (Беломорканал) длиной 227 км. Он соединил Белое море с Онежским озером в рекордно короткие сроки (1931–1933), но стоил многим работникам жизни: по официальным данным, жертвами масштабной стройки стали 12 300 узников, а по оценке некоторых историков — в несколько раз больше.

В середине 50-х в режиме строжайшей секретности в Казахстане началось строительство космодрома Байконур. За считанные годы в голой степи выросли пусковые площадки, монтажно-испытательные корпуса, подземные бункеры, железнодорожные пути и целый город Ленинск (ныне Байконур).

Кроме того, Советский Союз сделал ставку на покорение сибирских рек, построив мощнейшие ГЭС Ангаро-Енисейского каскада: Саяно-Шушенскую, Братскую и Красноярскую. Также в годы СССР ввели в эксплуатацию около 15 АЭС.

Особняком стоит строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Железнодорожный путь длиной более 4300 км через Восточную Сибирь и Дальний Восток стал главным символом советской романтики 1970–1980-х годов.

Жилье в Советском Союзе превратилось в доступное социальное благо для миллионов граждан: появились монументальные кирпичные сталинки (1930–1950-е), панельные пятиэтажные хрущевки (1950–1960-е) и улучшенные брежневки (1970–1980-е).

Кто строил СССР — в галерее «Газеты.Ru».

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