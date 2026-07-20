Триумф Испании и драма Месси: лучшие фото финала ЧМ-2026

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Сборная Испании во второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. В финале на стадионе MetLife в Нью-Джерси команда Луиса де ла Фуэнте обыграла действующих чемпионов мира, аргентинцев, со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес.

Основное время завершилось без голов. Испания больше владела мячом и создавала моменты, однако аргентинцев несколько раз спас вратарь Эмилиано Мартинес. Незадолго до финального свистка Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за фол на Пау Кубарси и оставил сборную Аргентины в меньшинстве.

Развязка наступила в начале второго дополнительного тайма. Педро Порро выполнил подачу, Нико Уильямс головой сбросил мяч Торресу, а тот отправил его под перекладину. В оставшееся время Аргентина создала два момента, но сравнять счет не смогла.

Испания уже становилась чемпионом мира в 2010 году. Сегодняшняя победа сделала страну первым действующим обладателем мужского и женского Кубков мира одновременно.

Самые яркие кадры финала ЧМ-2026 — в галерее «Газеты.Ru».

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