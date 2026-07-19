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«Порт пяти морей»: как менялась Москва-река

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19 июля в российской столице отмечают День Москвы-реки. Этот неофициальный праздник впервые появился в 2015 году и с тех пор является ежегодным. Его главная цель — привлечь внимание к водной артерии и необходимости ее сохранения. Для этого в Москве в честь праздника проводят множество мероприятий. В этом году жители и гости столицы могут послушать лекции, поучаствовать в викторине или экопрогулке.

Москва-река берет свое начало в Смоленской области и впадает в Оку. Ее история насчитывает как минимум 12 тысяч лет — люди начали селиться рядом с рекой еще в каменном веке. С тех пор Москва-река сильно преобразилась, благодаря указу Екатерины II ее берега были укреплены и застроены. А с помощью многочисленных каналов река стала «портом пяти морей»: сегодня по ней можно добраться до Черного, Белого, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.

Какой была и как менялась Москва-река — в галерее «Газеты.Ru»

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