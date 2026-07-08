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Отцы и дети на ЧМ: когда футбол передается по наследству

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На разных чемпионатах мира, разделенных десятилетиями, выходили на газон отцы и их сыновья — иногда защищая цвета одной и той же сборной, а иногда нет. Всего в истории мировых первенств таких историй было более 30, и почти половина из них выпала на ЧМ-2026.

Настоящий фурор произвела сборная Норвегии, где сложился уникальный исторический хет-трик. На ЧМ-2026 цвета страны защищают три сына футболистов, которые вместе играли на американском мундиале в 1994 году. В центре внимания оказался бомбардир Эрлинг Холанд, чей отец Альфе Инге Холанд когда-то бился на полях США. Компанию ему составили Александр Сорлот (сын Горана Сорлота) и Кристиан Торстведт (сын вратаря Эрика Торстведта).

Особое место на чемпионатах заняла и великая французская династия Тюрамов. Знаменитый защитник Лилиан Тюрам, бравший золото в 1998 году и выступавший на трех ЧМ, передал эстафету сыну: Маркус Тюрам продолжил славные традиции отца в атаке трехцветных на ЧМ-2026.

Удивительный пример футбольной географии показала семья Зиданов. Несмотря на то что великий Зинедин Зидан ковал славу сборной Франции на трех мундиалях и становился чемпионом мира, его сын, голкипер Люка Зидан, выбрал на чемпионате мира — 2026 историческую родину предков и поехал на турнир в составе сборной Алжира.

От Аргентины на ЧМ-2026 поехал Джулиано Симеоне — сын легендарного хавбека и тренера Диего Симеоне, игравшего на трех мировых первенствах. Символично, что Джулиано делит раздевалку с Нико Пасом (сыном Пабло Паса), ведь их отцы вместе выступали за Аргентину на ЧМ-1998.

Самым трогательным и необычным событием турнира стала история игрока сборной Новой Зеландии Тайлера Биндона: он унаследовал любовь к футболу от мамы, Дженни Биндон, которая защищала ворота женской национальной команды на чемпионатах мира 2007 и 2011 годов.

«Газета.Ru» представляет трогательные истории более чем десятка династий мирового футбола. Здесь собраны те, кто доказал: талант футболиста может быть генетически предрасположенным, а любовь к игре — бесконечной.

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