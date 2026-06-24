Звезде «Лицея» Елене Перовой — 50

Елена Перова родилась и выросла в Москве в творческой семье. С детства она занималась в музыкальной школе и уже в 10 лет попала в группу «Детский мир» благодаря брату Сергею Супоневу. Там Перова познакомилась с Изольдой Ишханишвили и Анастасией Макаревич — своими будущими коллегами по группе «Лицей».

Коллектив в 1991 году создал композитор и продюсер Алексей Макаревич. Поначалу репертуар девушек в основном состоял из каверов, однако уже в 1995-м Макаревич написал для них песню «Осень», которая стала первым хитом группы. «Лицей» принес участницам популярность, но Перова была недовольна своим второстепенным положением в коллективе. Невозможность заниматься другой творческой деятельностью подтолкнула ее к уходу из группы.

«Мой брат Сергей Супонев, сделавший в свое время популярные передачи «Марафон-15», «Звездный час» и «Зов джунглей», предложил мне вести детскую передачу, я с радостью согласилась. Очень устала находиться в группе в качестве мебели. Собственно, после этого меня и уволили», — вспоминала Перова.

С этого периода началась ее карьера на телевидении — Перова стала ведущей, совмещая новую работу с записью музыки. Она выпустила несколько сольных альбомов и пластинку в составе группы «Амега». Артистка также начала сниматься в кино: одной из первых ее ролей стала партия в фильме «В движении» с Константином Хабенским. Затем она получила роль радиоведущей Анны Сомовой в сериале «Маргоша». При этом наибольшую славу и признание Перовой принесла именно работа на ТВ. В 2008 году она удостоилась премии ТЭФИ за музыкальное ток-шоу «Жизнь прекрасна».

Несмотря на успешную карьеру, жизнь артистки не была такой же удачной. В 2001-м погиб ее брат Сергей Супонев, а в 2013-м его сын совершил самоубийство. Кроме того, в первой половине 2010-х Елена Перова также попала в череду скандалов. Сначала она устроила аварию в нетрезвом виде, после чего лишились прав. Через год телеведущую снова поймали за рулем пьяной. А затем в сентябре 2014-го ее госпитализировали с сильнейшим отравлением. Как писали СМИ, Перова смешала алкоголь с психотропными препаратами.

Все эти инциденты подкрепляли слухи о том, что артистка хочет покончить с жизнью на фоне простоя в карьере. Однако сама Перова говорила, что никогда бы не посмела этого сделать.

Свои отношения артистка тщательно скрывает, однако некоторая информация все-таки просачивалась в прессу. Так стало известно, что в 1990-х вышла замуж за сына министра, однако супружеская жизнь не сложилась. По словам самой Перовой, карьера невестки, которая сидит дома, ее «совсем не грела». После этого артистка была в отношениях с продюсером Евгением Курбатовым, но и этот роман не продлился долго.

Перова ведет закрытый образ жизни. Последний раз она появлялась на ТВ в качестве участницы шоу «Последний герой» в 2021 году, откуда ушла в первом же эпизоде. В 2020-м она также рассказывала, что уже несколько лет состоит в отношениях, но имя своего избранника не раскрыла.