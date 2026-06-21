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Все ради лайков: 10 предсмертных селфи

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21 июня отмечается День селфи. Этот праздник придумал в 2014 году диджей из штата Техас Год Макнили. Изначально его отмечали только жители США. Однако пользователи интернета из разных стран мира подхватили инициативу и стали активно в этот день делиться своими снимками в социальных сетях.

Автопортреты стали настолько популярными, что в 2013 году Оксфордский словарь выбрал «селфи» словом года, а в 2018 году в Лос-Анджелесе открылся музей селфи.

При этом иногда желание сделать не обычный кадр, а снимок с захватывающим фоном или в особенной локации оборачивается трагедией.

«Газета.Ru» выбрала 10 шокирующих кадров, которые стоили людям жизни.

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