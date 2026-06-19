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«Он не искал славы». 10 лет со дня гибели актера Антона Ельчина

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19 июня исполнилось 10 лет со дня гибели актера Антона Ельчина. Он родился 11 марта 1989 года в Ленинграде в еврейской семье профессиональных фигуристов. Когда Антону исполнилось полгода, родители вместе с ним перебрались в США.

В детстве Ельчин увлекался игрой на гитаре и в 17 лет создал рок-группу The Hammerheads. В 2007 году стал студентом Университета Южной Калифорнии, где изучал киноискусство. Также актер занимался фотографией.

Ельчин начал сниматься в фильмах и сериалах в начале 2000-х, пробовался на роль Гарри Поттера. Прорывом для юного актера стала роль Бобби Гарфилда в драме «Сердца в Атлантиде» (2001), где он сыграл в дуэте с Энтони Хопкинсом. Ельчин закрепил статус одного из самых талантливых молодых актеров благодаря фильмам «Альфа Дог» (2005) и «Проделки в колледже» (2007).

Массовому зрителю Ельчин запомнился образом штурмана Павла Чехова по фильмам «Звездный путь» (2009), «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016). Кроме того, он снялся в таких картинах, как «Терминатор: Да придет спаситель» (2009), «Ночь страха» (2011) и «Зеленая комната» (2015). Фильмография актера насчитывает более 60 ролей.

«Антона меньше всего интересовал сценарий и размер роли и куда больше работа с определенными актерами и режиссерами <…> Славы он не искал, и это видно. Мне очень грустно размышлять о том, каким он мог бы быть сейчас: с каждым новым фильмом он был все мощнее и мощнее», — рассказывал режиссер Гаррет Прайс в интервью «Афиша Daily».

Ельчин погиб в возрасте 27 лет 19 июня 2016 года в результате несчастного случая у собственного дома в Студио-Сити (Лос-Анджелес). Актер выехал на внедорожнике за территорию своего участка, остановился и вышел из салона. Когда Ельчин находился позади, машина внезапно поехала и зажала своего владельца у ворот.

В 2019 году состоялась премьера документального фильма «С любовью, Антоша», посвященного его жизни, таланту и творческому наследию. В съемках приняли участие его друзья и коллеги: Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Крис Пайн, Джей Джей Абрамс и другие. Тогда же стало известно, что актер страдал муковисцидозом — наследственным заболеванием, поражающим железы внешней секреции.

Ельчин на киноэкранах и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

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