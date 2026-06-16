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«Я не боюсь смерти». 55 лет назад родился Тупак Шакур

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Сегодня исполняется 55 лет со дня рождения американского рэпера Тупака Шакура, известного также как 2Pac. Хотя он прожил всего 25 лет, он успел стать одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории.

Лесэйн Пэриш Крукс (такое имя он получил при рождении) появился на свет 16 июня 1971 года в нью-йоркском квартале Гарлем. Его мать Афени Шакур была активисткой организации «Черные пантеры» и за несколько недель до его рождения была оправдана по обвинению в заговоре против правительства США. Отец практически не участвовал в жизни сына, а воспитанием занимался отчим, в 1986 году арестованный за ограбление, в ходе которого были убиты двое полицейских и охранник. Когда ребенку исполнился год, по настоянию тети мать изменила его имя на Тупак Шакур, в честь южноамериканского революционера XVIII века Тупака Амару II. Семья жила в крайней бедности, часто меняя место жительства. В 1988 году Тупак переехал в район залива Сан-Франциско, где и начал музыкальную карьеру.

Слава пришла к Тупаку в 1991 году — сначала в составе группы Digital Underground, затем с дебютным сольным альбомом 2Pacalypse Now. Спустя два года вышел его второй студийный альбом Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.

В 1994 году 2Pac был осужден за сексуальное насилие. Всего за день до вынесения приговора он был ограблен и получил пять пулевых ранений.

«Я не боюсь смерти. Мой единственный страх — вернуться в этот мир, переродившись», — позже говорил музыкант.

После выздоровления он был отправлен в тюрьму. Отбывая срок, рэпер выпустил третий альбом Me Against the World, в последствии получивший мультиплатиновый статус. В октябре 1995 года Тупак вышел на свободу, а уже в феврале 1996 года выпускает четвертый альбом All Eyez on Me, в 2014 году ставший бриллиантовым. Хотя карьера музыканта продлилась всего пять лет, суммарные продажи его дисков превышают 75 миллионов.

Выйдя из тюрьмы, Тупак стал главным разжигателем «войны» между восточным и западным побережьями, публично обвиняя Notorious B.I.G. в организации покушения на него.

7 сентября 1996 года после боя Майка Тайсона в казино в Лас-Вегасе, машину, в которой находился Тупак, обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Рэпер получил четыре ранения и 13 сентября скончался в возрасте 25 лет.

В 2018-м на Netflix вышел сериал «Нераскрытое дело». В проекте бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийцей Тупака Шакура был его племянник — гангстер Орландо Андерсон, погибший через несколько лет после смерти Шакура. В сентябре 2023 года Дэвису предъявили обвинение в убийстве рэпера.

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