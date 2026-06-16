«Я не боюсь смерти». 55 лет назад родился Тупак Шакур

Сегодня исполняется 55 лет со дня рождения американского рэпера Тупака Шакура, известного также как 2Pac. Хотя он прожил всего 25 лет, он успел стать одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории.

Лесэйн Пэриш Крукс (такое имя он получил при рождении) появился на свет 16 июня 1971 года в нью-йоркском квартале Гарлем. Его мать Афени Шакур была активисткой организации «Черные пантеры» и за несколько недель до его рождения была оправдана по обвинению в заговоре против правительства США. Отец практически не участвовал в жизни сына, а воспитанием занимался отчим, в 1986 году арестованный за ограбление, в ходе которого были убиты двое полицейских и охранник. Когда ребенку исполнился год, по настоянию тети мать изменила его имя на Тупак Шакур, в честь южноамериканского революционера XVIII века Тупака Амару II. Семья жила в крайней бедности, часто меняя место жительства. В 1988 году Тупак переехал в район залива Сан-Франциско, где и начал музыкальную карьеру.

Слава пришла к Тупаку в 1991 году — сначала в составе группы Digital Underground, затем с дебютным сольным альбомом 2Pacalypse Now. Спустя два года вышел его второй студийный альбом Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z.

В 1994 году 2Pac был осужден за сексуальное насилие. Всего за день до вынесения приговора он был ограблен и получил пять пулевых ранений.

«Я не боюсь смерти. Мой единственный страх — вернуться в этот мир, переродившись», — позже говорил музыкант.

После выздоровления он был отправлен в тюрьму. Отбывая срок, рэпер выпустил третий альбом Me Against the World, в последствии получивший мультиплатиновый статус. В октябре 1995 года Тупак вышел на свободу, а уже в феврале 1996 года выпускает четвертый альбом All Eyez on Me, в 2014 году ставший бриллиантовым. Хотя карьера музыканта продлилась всего пять лет, суммарные продажи его дисков превышают 75 миллионов.

Выйдя из тюрьмы, Тупак стал главным разжигателем «войны» между восточным и западным побережьями, публично обвиняя Notorious B.I.G. в организации покушения на него.

7 сентября 1996 года после боя Майка Тайсона в казино в Лас-Вегасе, машину, в которой находился Тупак, обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Рэпер получил четыре ранения и 13 сентября скончался в возрасте 25 лет.

В 2018-м на Netflix вышел сериал «Нераскрытое дело». В проекте бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийцей Тупака Шакура был его племянник — гангстер Орландо Андерсон, погибший через несколько лет после смерти Шакура. В сентябре 2023 года Дэвису предъявили обвинение в убийстве рэпера.