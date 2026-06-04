Роботы в кокошниках, талибы и черная икра: как проходит второй день ПМЭФ

В Санкт-Петербурге продолжается главное экономическое событие года — ПМЭФ-2026. Несмотря на то, что свои ключевые анонсы участники традиционно делают на открытии форума, второй день мероприятия также выдался насыщенным.

Если еще пару лет назад компании пытались удивить гостей человекоподобными роботами, то к 2026 году андроиды стали уже неотъемлемой частью форума. Некоторые участники представили собственные разработки: например, на стенде Московской области роботы, созданные в МФТИ, провели «футбольный матч». Другие же использовали свободно продающиеся на рынке модели, придав им необычный образ. Так, к стенду компаний «Техпросвет» и «Гравитон» привлекал внимание робот (по внешнему виду сильно напоминающий китайский Unitree G1), одетый в кокошник и блестящий «космический» комбинезон, украшенный шевронами с изображениями Земли и Юрия Гагарина. Большое внимание уделено и теме искусственного интеллекта в целом. Например, Сбер представил первый в мире кассовый терминал со встроенным ИИ.

Организаторы многих стендов сделали основную ставку на местный колорит. Гостей площадки Вологды встречают девушки в традиционных костюмах, угощающие посетителей бутербродами с щедрой порцией черной икры. Москва представила интерактивные макеты, демонстрирующие ключевые инвестиционные проекты города. Посетители стенда Дагестана могут сфотографироваться с молодыми людьми в национальных костюмах на фоне огромных золотых крыльев. А кто-то совмещает традиции и инновации — Татарстан в своем представительстве показал робот-доставщик чак-чака, сделанный на основе ровера от «Яндекса».

Впрочем, не меньшим колоритом могут похвастать и иностранные гости форума. Так, внимание камер привлекли талибы (движение внесено в список террористических организаций) из делегации Афганистана, а также представители ближневосточных стран и государств Африки.

Большое внимание на ПМЭФ-2026 уделено оборонной промышленности. Гости смогли оценить новинки и уже зарекомендовавшие себя образцы военной техники и оружия.