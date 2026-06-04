Русский премиум: новый Senat показали на ПМЭФ

Премиальный седан Senat 900 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме. На презентации — и символической церемонии запуска производства — присутствовали первый зампредседателя правительства Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил, время разгона до 100 км/ч — 6,5 секунды. Согласно документации ОТТС, длина Senat 900 — 5,14 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,5 метра. В базовой версии доступны полный привод, адаптивная пневмоподвеска, четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, массаж и т.д. Предусмотрены две конфигурации салона: с двумя и тремя местами на заднем ряду.

Производить Senat 900 будут на бывшем заводе Toyota в петербургских Шушарах. Как выглядит новинка — в галерее «Газеты.Ru».