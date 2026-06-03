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«Для страны важнее хлеб, чем пушки». Экс-лидеру Кубы Раулю Кастро — 95

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3 июня бывшему лидеру Кубы, генералу армии и революционеру Раулю Кастро исполнилось 95 лет. Он родился в 1931 году в провинции Орьенте в многодетной семье крупного землевладельца и кухарки поместья.

Рауль разделил революционные взгляды своего старшего брата Фиделя и примкнул к студенческому движению во время учебы в Гаванском университете, где изучал право.

В июле 1953-го принял активное участие в штурме казарм Монкада в Сантьяго-де-Куба, положившем начало Кубинской революции. Во время боя Рауль пленил вражеского офицера и спас свой отряд. После провала штурма был арестован и приговорен к 15 годам заключения, но вскоре амнистирован. Впоследствии он уехал в Мексику, однако вернулся на Кубу для партизанской борьбы.

После победы Кубинской революции в 1959-м Рауль стал министром Революционных вооруженных сил и бессменно руководил армией почти полвека, превратив ее в мощную регулярную силу.

В 1990-х инициировал экономические реформы — на Кубе появились сельскохозяйственные и промышленные парки, зоны свободной торговли, а также рынки для продажи излишков сельхозпродукции.

«Для страны важнее хлеб, чем пушки», — говорил он.

В 2006-м из-за болезни Фиделя Рауль временно возглавил Кубу, а в 2008-м официально стал председателем Госсовета. На посту лидера страны Рауль провел осторожную либерализацию, разрешив кубинцам мобильную связь, интернет и приватизацию жилья. В 2015-м восстановил дипломатические отношения с США, которые были разорваны в 1961-м в разгар холодной войны.

В 2018-м Рауль оставил пост главы государства, а в 2021-м ушел с поста лидера Коммунистической партии Кубы.

В мае 2026 года минюст США выдвинул против Рауля обвинения в убийстве американских граждан в связи с авиакатастрофой двух самолетов в 1996 году.

С 1959-го по 2007-й был женат на революционерке Вильме Эспин, в браке родились три дочери и сын.

Путь Рауля Кастро к политическим вершинам — в галерее «Газеты.Ru».

 
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