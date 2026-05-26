От Марлы Сингер до принцессы Маргарет: 10 лучших ролей Хелены Бонем Картер

Хелена Бонем Картер родилась 26 мая 1966 года в Лондоне в семье с весьма необычной биографией и выдающейся родословной. Ее дед по материнской линии, испанский дипломат Эдуардо Проппер де Кальехон, во время Второй мировой войны помог тысячам еврейских беженцев, выдавая транзитные визы для выезда из оккупированной Франции. Со стороны отца актриса связана с британской политической элитой: ее дед Морис Бонем Картер был известным либеральным политиком, а прадед Герберт Генри Асквит — премьер-министром Великобритании в годы Первой мировой войны. Но, несмотря на такое происхождение, сама Хелена никогда не помышляла о политической карьере, ведь еще в юности решила, что станет актрисой.

В 16 лет Бонем Картер уже играла Джульетту, правда, всего лишь в рекламе стереосистемы. Зато гонорар от съемок она потратила с умом — опубликовала свои фотографии в профессиональном актерском справочнике Spotlight, благодаря чему вскоре начала получать первые роли в британских телепроектах. Первый успех пришел к актрисе после мелодрамы «Комната с видом» — именно этот фильм закрепил за Бонем Картер образ «английской розы» и героини костюмных драм. Впрочем, со временем актриса сумела полностью изменить свою экранную репутацию: сегодня она одинаково убедительно играет и героинь исторических драм, и эксцентричных злодеек, и персонажей, которых сложно представить в исполнении кого-либо другого.

В честь дня рождения Хелены Бонем Картер «Газета.Ru» вспоминает лучшие фильмы и сериалы с ее участием.