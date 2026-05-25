«Не умею себя продавать»: Кристине Орбакайте — 55

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году в Москве в семье певицы Аллы Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса. Из-за гастрольного графика родителей свое детство девочка провела с бабушками. Орбакайте училась в английской спецшколе в Москве и еще в раннем возрасте занималась музыкой — играла на фортепиано, пела в хоре.

На телевидении будущая певица впервые появилась в семь лет — Орбакайте исполнила песню «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки». Затем через несколько лет она впервые спела дуэтом вместе с матерью песню «А знаешь, все еще будет». По словам Орбакайте, это была ее идея, перед которой Пугачева не устояла.

Помимо музыки, девочка также занималась танцами и играла в кино. Ее дебютом стала роль Лены Бессольцевой в фильме Ролана Быкова «Чучело».

«Фильм «Чучело» меня, конечно, очень закалил и физически, и морально. Дал такую волшебную таблетку выносливости на всю жизнь», — рассказывала Орбакайте.

По словам артистки, она сама не могла остановиться на какой-то одной профессии. Несмотря на успешную актерскую карьеру, в России Орбакайте больше известна как певица. За ее плечами больше десятка альбомов и множество треков. Среди хитов — песни «Поговорим», «Позови меня» и «Танго втроем», «Без тебя», «Перелетная птица» и т.д.

«Я не умею себя продавать. Но, слава богу, что все получилось так, как получилось, и я уже 17 лет на эстраде. Все начиналось не слишком гладко, я рано столкнулась с критикой, непониманием, недоверием. <...> А потом я быстро поняла, что если бы пошла не на сцену, а, допустим, в визажисты, люди все равно были бы ко мне пристрастны, все равно говорили бы: «Ну поня-а-атно, почему ее взяли!» — отмечала она.

Личная жизнь певицы складывалась не так удачно. Ее первый роман с Владимиром Пресняковым-младшим начался, когда Орбакайте было 16 лет. У пары родился ребенок Никита, однако спустя 11 лет отношений Орбакайте и Пресняков разошлись. Затем в жизни артистки появился чеченский бизнесмен Руслан Байсаров. Несмотря на рождение сына Дени, роман продлился недолго.

Только в 2005 году Орбакайте впервые официально вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Михаил Земцов, от которого певица родила третьего ребенка — дочь Клавдию.

После начала спецоперации Орбакайте высказалась против боевых действий на Украине, однако затем удалила эту публикацию и больше никак не комментировала происходящее. С 2024 года певица приостановила концертную деятельность в России. В интервью она говорила, что сейчас ей гораздо ближе люди, живущие за пределами РФ.

