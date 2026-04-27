Малышева, Шойгу и Якубович. Кто пришел на прощание с Алексеем Пимановым

В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим Первого канала, режиссером и продюсером Алексеем Пимановым. Траурные венки на похороны прислали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

В Большом траурном зале собрались родные, близкие, друзья и коллеги Пиманова. Почтить его память пришли секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков и депутат Госдумы РФ, хоккеист Вячеслав Фетисов.

Также траурную церемонию посетили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Елена Малышева, Леонид Якубович и Наталия Метлина, музыкант Игорь Бутман, певец Александр Маршал, гимнастка Светлана Хоркина, генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, актер Эдуард Радзюкевич и многие другие.

Место прощания находится под охраной полицейских.

Пиманов получил широкую известность как бессменный автор и ведущий программы «Человек и закон» на ОРТ (позже – Первом канале), возглавляя этот проект с 1996 по 2026 год. Передача под его началом специализировалась на острых социальных темах и громких расследованиях.

Параллельно с этим Пиманов в 1996–2010 годах руководил телекомпанией «Останкино», а с 2013 года занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда». Он совмещал управленческую деятельность с продюсированием документальных и художественных проектов.

Пиманов скончался 23 апреля на 65-м году жизни после острого инфаркта.