Мотор-шоу в Пекине: электрические гиперкары и внедорожники для России

В Пекине проходит главный автосалон Азии — Auto China 2026. На выставке собрали 1451 автомобиль, и почти 200 из них — мировые или китайские премьеры. Китайские бренды окончательно забрали себе роль главных шоуменов, а немцы привезли технологии будущего. В центре внимания — электрический рамный гибрид Jetour G700 на 904 силы, автомобиль-амфибия Geely, первая Audi без колец, рамный внедорожник Hongqi и первый гиперкар AMG с аксиальными моторами. Все подробности и атмосфера автосалона — в собственном фоторепортаже «Газеты.Ru».