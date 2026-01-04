«Я режиссер»: Тиграну Кеосаяну могло исполниться 60 лет

Размер шрифта
Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в творческой семье: его мать была актрисой, а отец — сценаристом и режиссером, что предопределило его карьеру. Уже в четыре года Кеосаян дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме своего отца «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

После окончания школы он начал работать на «Мосфильме», а спустя год поступил на режиссерский факультет ВГИК, где учился с Федором Бондарчуком, Ренатой Литвиновой и Иваном Охлобыстиным. Тогда же он и начал снимать фильмы. Его первой лентой в качестве постановщика стала короткометражка «Солнечный берег», главную роль в которой сыграл Бондарчук. Известность же Кеосаяну принесли более поздние работы — в частности новогодняя комедия «Бедная Саша», а также картины «Президент и его внучка» и «Ландыш серебристый».

Кроме кино, режиссер снимал сериалы и музыкальные клипы, а также работал телеведущим. Кеосаян в разное время вел несколько авторских программ, а также участвовал в качестве ведущего в сатирическом шоу «Международная пилорама». При этом он сам говорил, что своей основной стезей считает именно режиссуру.

«Я к кино отношусь абсолютно серьезно. Я считаю, что это, как говорила Раневская, плевок в вечность. Значит, это моя профессия. Я же не телеведущий, я не актер, не сценарист. Я режиссер», — отмечал Кеосаян.

В начале 2025 года постановщик, который еще с 2008-го испытывал проблемы с сердцем, пережил клиническую смерть и впал в кому. 26 сентября 2025-го Кеосаян скончался в возрасте 59 лет.
 
