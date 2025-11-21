Танцующая в темноте: Бьорк – 60

Бьорк родилась 21 ноября 1965 года в Рейкьявике, Исландия. Первую пластинку она записала в возрасте 11 лет, ее отчим подыгрывал ей на гитаре. Туда вошли детские песенки и кавер-версия битловской «Тhe Fool On The Hill». Диск назывался Bjork и стал платиновым на родине.

Певица выпустила 10 сольных студийных альбомов, среди которых «Debut», «Post», «Vespertine», «Medúlla», «Volta» и «Biophilia». Она редко, если вообще когда-либо, повторяется – ни визуально, ни музыкально. «Мне кажется, я была довольно честна с темными сторонами своей натуры, с жалостью к себе и тому подобным. Но я также старалась запечатлеть и более оптимистичную, или игривую, сторону своей натуры», – отмечает звезда в интервью The Guardian.

В 2000 году она снялась в фильме «Танцующая в темноте» режиссера Ларса фон Триера, получив приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и номинацию на «Золотой глобус». Саундтреки к картине Бьорк написала сама.

Много лет певица жила между Лондоном, Нью-Йорком и Рейкьявиком. Но в 2019 году продала свою квартиру в Бруклине и теперь практически не покидает Исландию. На родине она не только музыкант, но и политическая активистка. Среди прочего она выступала против возобновления коммерческой охоты на китов в Исландии и продажи Канаде компании, занимающейся геотермальной энергетикой.

Жизнь и карьера исландской певицы – в галерее «Газеты.Ru».